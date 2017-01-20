Электроника в поликлинике

По развитию телемедицинских технологий Рязанская область лидирует

Губернатор Олег Ковалев провел совещание по вопросам совершенствования процессов организации медпомощи на основе внедрения информационных технологий в систему здравоохранения области.

По словам главы региона, предстоит провести большую серьезную работу по развитию Единой государственной информационной системы здравоохранения РФ в Рязанской области, которая должна быть завершена к концу 2018 года.

– Это переход лечебных учреждений на новые современные формы работы, – сказал Олег Ковалев. – Активное использование информационных технологий позволит снизить коррупционные проявления в отрасли, значительно улучшить качество медицинского обслуживания населения, совершенствовать работу сотрудников лечебных учреждений.

Губернатор отметил, что в настоящее время следует уделить внимание детальному анализу и оценке степени оснащенности всех учреждений здравоохранения необходимым серверным и компьютерным оборудованием, определить технические возможности медицинских организаций, еще не включенных в единую информационную систему. По словам министра здравоохранения Андрея Прилуцкого, в целом приоритетный проект «Электронное здравоохранение» рассчитан до 2025 года. Сегодня в регионе заведено 100% электронных медицинских карт граждан, ведется активное формирование личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале госуслуг. По ряду показателей проекта, которые запланировано достичь к 2018 году, Рязанская область выполнила задание или ведет работу с опережением. В частности, Рязанская область находится в числе передовых субъектов РФ по развитию телемедицинских технологий. В настоящее время ими успешно пользуются во всех межмуниципальных сосудистых и травмцентрах, а также организациях сети родовспоможения. Губернатор отметил, что эту сеть необходимо развивать и подключать к ней стационары районных больниц, сельские ФАПы. По итогам совещания Олег Ковалев поручил разработать предложения, на основе которых будет сформирован комплекс конкретных мер, необходимых для реализации в системе здравоохранения региона. В частности, до 1 февраля текущего года должен быть составлен план-график поэтапного подключения больниц и поликлиник к скоростному Интернету в 2017-2018 гг., после чего необходимо обеспечить его качественное исполнение. Параллельно будет продолжено дооснащение рабочих мест медработников компьютерным оборудованием, их обучение навыкам использования информационных систем, развитие инфраструктуры регионального центра обработки данных, интеграция электронного сервиса записи на прием к врачу с личным кабинетом пациента и многое другое. Губернатор поручил также активизировать мероприятия по информированию населения о возможностях получения услуг в электронной форме.