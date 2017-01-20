А общественность – проконтролирует

Губернатор региона Олег Ковалев провел совещание по вопросам реализации в 2017 году госпрограммы «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014-2022 годы»

В совещании приняли участие вице-губернатор Сергей Филимонов, заместитель председателя правительства области Владимир Трушкин, глава администрации города Рязани Олег Булеков, руководители профильных министерств и ведомств. Обсуждались вопросы реализации программы, в том числе финансирования ее направлений. По информации министерства финансов области, объем Дорожного фонда региона составляет более 5 млрд. рублей. Средства будут направлены на содержание автодорог, их капитальный ремонт, строительство и реконструкцию. По словам Олега Ковалева, при реализации проектов необходимо применять комплексный подход с учетом мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. «Важно заранее предусмотреть и там, где необходимо, кроме дорожного полотна, сразу делать пешеходные переходы, бордюрные ограждения, дорожную разметку и даже светофорные объекты, чтобы потом не возвращаться к этим вопросам», – сказал глава региона. Также рассмотрели план дорожных работ на 2017 год. Особое внимание губернатор уделил вопросу контроля за эффективным расходованием средств на всех этапах строительства и ремонта автодорог, соблюдением сроков их проведения. Кроме того, он отметил важность продолжения практики по активному участию общественности в контроле за качеством дорожных работ.