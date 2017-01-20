Какие выборы нас ждут

Помимо губернаторской, в новом году в регионе пройдет 128 избирательных кампаний местного уровня

Об этом рассказал на заседании областной избирательной комиссии секретарь Сергей Скобелев.

Заседание было посвящено в основном вопросам рабочего характера, касающихся планов комиссии по разным направлениям на 2017 год. Основным направлением в ее работе станет, конечно, подготовка и проведение выборов губернатора области, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года. Кроме того, будут продолжаться традиционная работа по повышению правовой культуры избирателей, обучению организаторов выборов.

Один из вопросов касался результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в облдуме, в декабре 2016 года. Заместитель председателя комиссии Дмитрий Боков отметил, что в радиоэфире информации ни об одной из партий не проходило, так что принципы равенства соблюдены. А вот телевидение оказалось в долгу сразу перед тремя избирательными объединениями – недостающие минуты и секунды им компенсируют в текущем месяце.

Секретарь облизбиркома Сергей Скобелев проинформировал о предстоящих в 2017 году избирательных кампаниях местного уровня в области. Муниципальные выборы будут проходить в 11 муниципальных районах и одном городском округе.

– Всего планируется проведение 128 избирательных кампаний в 76 муниципальных образованиях. В их числе – 73 кампании по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления и 55 кампаний – по выборам глав муниципальных образований, – отметил Сергей Скобелев.

Он уточнил, что в шести районах будут избираться практически все органы местного самоуправления – в Александро-Невском, Пронском, Старожиловском, Сараевском, Ухоловском, Рязанском. Также местные выборы пройдут в Клепиковском, Касимовском, Сапожковском, Кораблинском, Кадомском районах. В городском округе – город Касимов будут проходить выборы депутатов городской Думы.