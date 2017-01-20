Областная общественно-политическая газета
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20 января 2017 года
№10 (5297)
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19.01.2017
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№8 (5295) |
Вторая полоса
Общество
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У налоговиков – новоселье

Обстановка в госучреждениях должна быть комфортной для граждан
Автор фото: Александр Королев | У налоговиков – новоселье
Фото: Александр Королев.

В Рязани состоялось торжественное открытие нового помещения межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 6 по адресу; Славянский проспект, дом 5. Теперь налогоплательщиков Рязанского, Рыбновского и Спасского районов начали обслуживать в операционном зале, оборудованном по европейским стандартам.

В новое помещение с первых минут после открытия то и дело заходят налогоплательщики. В день инспекция принимает более 300 человек.

Как отметила, беседуя с журналистами, начальник отдела регионального УФНС Алла Кондакова, межрайонная инспекция № 6 – одна из крупнейших на Рязанщине. На учете здесь состоит более 230 тысяч физических лиц и свыше 2,5 тысячи – юридических. В прошлом году в федеральный бюджет с обслуживаемой инспекцией территории поступления составили около 219 миллионов рублей, в областной – свыше 2 миллиардов 136 миллионов. Уровень собираемости налогов – один из самых высоких в регионе.

Открытие нового помещения решает главную задачу – создание комфортных условий для граждан при взаимодействии сотрудниками инспекции. И этому направлению работы налоговые органы области уделяют особое внимание. Изменилось оснащение инспекций, они превратились в аналитические центры.

– Площадь нового помещения – 1089 квадратных метров, – добавила Алла Кондакова. – Здесь созданы максимально комфортные условия и для сотрудников, и для налогоплательщиков. Просторный операционный зал, выполненный в фирменных цветах службы, оборудован электронной очередью, информационными стендами, комфортными местами для ожидания и заполнения документов, компьютерами общего доступа, здесь работают администраторы, помогающие посетителям сориентироваться в выборе и получить необходимые сведения. Все это, безусловно, позволит улучшить качество оказания услуг населению.

В церемонии открытия нового помещения приняли участие министр финансов области Марина Наумова, руководитель регионального управления ФНС России Вячеслав Морозов, федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев, представители министерств и ведомств и муниципальных образований региона.

Статья опубликована в номере 8 (5295) от 19 января 2017 года
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