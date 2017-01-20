Важно для тебя, полезно для других

В Рязани стартовал десятый конкурс лидеров ученического самоуправления «Своя позиция»

-Скоро в нашей школе пройдет неделя, посвященная А.С. Пушкину. Поэтому мы с ребятами проведем игру по станциям для учеников по­младше. С участниками будут общаться герои сказок в костюмах, и они проверят знания игроков, – рассказывает Ольга Кудлай.

Девушка учится в девятом классе школы №53, и вместе с девятью ребятами она подала заявку на участие в «Своей позиции». Команда при содействии учителей устроит игру для учеников 5 – 6 классов. Ольга с улыбкой уточняет, что юным игрокам, возможно, придется искать в стенах школы самого Александра Сергеевича. Позже в школе планируют поставить спектакль по мотивам этой игры. А жюри «Своей позиции» оценит, насколько хорошо конкурсантам удалось провести праздник литературы.

В этом году участвовать в десятом конкурсе решили команды 24 школ, и это рекордное количество. На пресс-конференции оргкомитет рассказал о новшествах этого года. Во время предстоящих состязаний изменится формат проведения «круглого стола» для участников. Также по-новому будут оценивать работу школьного самоуправления в номинации «Система». Всего номинаций три: помимо ученических систем, выбираются лучшие школьные команды самоуправления, а также лидеры, руководящие мероприятиями.

Участники конкурса увлекаются общественной работой и зачастую продолжают ее в городских организациях или высших учебных заведениях, в которые поступают. «Этот конкурс не просто помогает раскрыть свои таланты и обрести новых друзей. «Своя позиция» буквально переворачивает мир молодого человека», – отметила начальник отдела молодежной политики и дополнительного образования управления образования и молодежной политики администрации Рязани Наталья Смирнова.

Городской конкурс «Своя позиция» выявляет самых активных школьников, готовых проводить общественную работу в своих учебных заведениях. Участвовать могут команды подростков от 14 до 18 лет. В течение двух месяцев командам предстоит провести мероприятия в своих школах – это могут быть праздники, акции, игры, образовательные встречи. Жюри оценивает работу школьного самоуправления, а также начисляет баллы за участие в конкурсных играх, конференциях и акциях. Среди членов жюри – журналисты, педагоги, режиссеры, психологи и другие специалисты. Победителей и призеров «Своей позиции» назовут в марте. А затем участники приглашаются в выездной лагерь-семинар Городского штаба школьного актива – чтобы обмен опытом продолжался.