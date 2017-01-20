Областная общественно-политическая газета
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19.01.2017
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№8 (5295) |
Вторая полоса
Общество
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Дорогу молодым

Поддержка инновационных проектов и предприятий продолжается
Дорогу молодым

Современные проблемы внедрения инноваций в реальный сектор экономики области обсудили на «круглом столе», прошедшем в рязанском филиале Московского политехнического университета. В разговоре на актуальную тему приняли участие директор филиала Игорь Мурог, представители региональных министерств образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, промышленности, инновационных и информационных технологий, а также промышленных предприятий области, студенты вуза.

– Внедрение инноваций в реальный сектор экономики – злободневная задача. Как показывает статистика, доля реализуемых на предприятиях инноваций не превышает 10 процентов, – отметил Игорь Мурог.

Заместитель начальника управления министерства промышленности, инновационных и информационных технологий области Александр Паршин напомнил, что между правительством Рязанской области, Российским гуманитарным научным фондом и Фондом фундаментальных исследований заключено соглашение о проведении совместных конкурсов проектов. Объем финансирования конкурсов формируется следующим образом: полтора миллиона рублей выделяет Фонд фундаментальных исследований, миллион рублей – Российский гуманитарный научный фонд, такой же объем средств направляет правительство области.

– Для того чтобы инновации развивались, необходимо поддерживать молодых ученых, – отметил Александр Паршин.

Кроме совместных с фондами программ поддержки инноваций, в Рязанской области не первый год действует программа «Умник», по которой ежегодно получали финансовую поддержку в среднем 20 научных проектов. Александр Паршин обратил внимание на то, что министерство поддерживает и инновационные предприятия. При этом поддержка выражается не только в выделении денежных средств, но и в информационном продвижении.

– С этого года начнет действовать Фонд содействия развитию промышленности, благодаря которому ряд предприятий региона также получат поддержку, – отметил Александр Паршин.

Основные проблемы на пути внедрения научных разработок молодых ученых обозначил кандидат технических наук, доцент кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка, председатель совета молодых ученых Рязанского государственного технологического университета имени П.А. Костычева Илья Богданчиков. Проведенный анализ показал, что нередко инновационные предложения не имеют реализации в регионе в связи с отсутствием производств, на которых это могло быть сделано. Также существенным препятствием к продвижению новшеств является низкий уровень информационной обеспеченности. Илья Богданчиков рассказал об участии молодых аграриев в новом проекте, разработанном совместно с Российским союзом сельской молодежи.

Статья опубликована в номере 8 (5295) от 19 января 2017 года
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