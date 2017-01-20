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19.01.2017
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№8 (5295) |
Первая полоса
Экономика
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Сельское преображение

Без решения социальных вопросов невозможно добиться успеха в экономической сфере
Автор фото: Владимир Проказников | Сельское преображение
Фото: Владимир Проказников.

Многие аспекты аграрной политики в стране и регионе резко изменились. Теперь итоги года для крестьян считаются неполными, если не учтено количество построенных для сельчан домов, проложенных водопроводных и газовых сетей, дорог. В общем, социальная сфера в глубинке по своей важности приравнивается к экономической.

На совещании о мерах по развитию сельского хозяйства Центрального Нечерноземья Президент России Владимир Путин подчеркнул: «В Центральном Нечерноземье нам нужно решить целый комплекс вопросов, связанных с тем, чтобы здесь было комфортно жить, чтобы люди из сельских территорий не уезжали в города. Это комплексная проблема, связанная с развитием инфраструктуры, решением социальных вопросов, развитием сельского хозяйства».

Как же решалась эта проблема в прошлом году в Рязанской области? По данным, представленным региональным министерством сельского хозяйства, свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности получили 87 семей. Из этого списка 55 – это молодые семьи и молодые специалисты. На эти цели было выделено из областного бюджета 92,8 млн рублей, из федерального бюджета – 38,8 млн. рублей – в рамках программы устойчивого развития сельских территорий, курируют которую и в стране, и в регионе – аграрные ведомства.

По этой же программе на Рязанщине в прошлом году было построено 11,44 км сельских дорог в шести населенных пунктах. Сделано это тоже на условиях софинансирования: из федерального бюджета привлечено 109,1 млн. рублей, из регионального – на эти цели направлено 54,6 млн. рублей.

Высокий уровень жизни немыслим без современной социальной инфраструктуры. На три миллиона рублей, выделенных областным минсельхозом, в прошлом году возведен фельдшерско-акушерский пункт в селе Азееве Ермишинского района. Кстати сказать, аграрное ведомство и раньше занималось строительством и ФАПов, и домов культуры, и спортивных площадок, и образовательных учреждений в глубинке.

Как, впрочем, и инженерной инфраструктурой. В минувшем году на 15 объектах были проведены строительно-монтажные работы по газификации. Всего введено в эксплуатацию свыше 33,1 км газораспределительных сетей. В 10 селах улучшена система водоснабжения – для жителей построено более 27,4 км локальных водопроводов.

Создание комфортных условий для сельчан – это комплексная проблема. Руководители нашей области поняли это раньше, чем главы многих других регионов. Уже в 2009 году начали реализовываться пилотные проекты комплексной компактной застройки в сельской местности. Это настоящий пример государственно-частного партнерства. Агрогородки – это не только новый облик села, но и стимул для улучшения инвестиционного климата в регионе. В условиях рыночной экономики самостоятельно сельскому бизнесу трудно не только возводить новые объекты социальной сферы, но и содержать старые – они переданы на баланс муниципалитетов. Для того чтобы кадровый уровень в АПК не отставал от технического, нужны новые формы взаимоотношений предпринимателей и государства. Инфраструктура к агрогородкам прокладывается за счет бюджетных средств, дома строятся за счет хозяйств. Сельский бизнес только тогда может быть успешным, когда он участвует в государственной социальной политике. В прошлом году реализованы два проекта комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку – в касимовском селе Торбаеве и в Ильинском Рыбновского района. А всего по программе устойчивого развития территорий в области введено в эксплуатацию свыше 6,9 тыс. кв. метров жилой площади.

Повторяем, акценты аграрной политики резко меняются. Впервые в российской истории на федеральной выставке «Золотая осень-2016» в минувшем году был проведен конкурс «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий». И, конечно же, усилия рязанцев не остались незамеченными. В различных номинациях высшей награды, золотой медали, были удостоены региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия, администрация Старожиловского района, серебряной медали – Торбаевское сельское поселение.

Но и региону нельзя останавливаться на достигнутом. Летом прошлого года в Республике Мордовия по поручению министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева был проведен Всероссийский семинар-совещание на тему: «О реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий и поддержке малых форм хозяйствования». Рязанцам было чему поучиться у мордовских коллег.

Особое внимание, уделяемое сельским социальным вопросам федеральной и региональной властью, – это не какая-то кратковременная кампания. Правительством страны утверждена Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года. Документ предусматривает создание благоприятных социально-экономических условий, стабилизацию численности сельского населения, обеспечение занятости и повышения уровня жизни, повышение эффективности сельского хозяйства. Так что работы впереди – непочатый край.

Точка зрения

Николай Игнатов,
председатель СПК «Мир» Александро-Невского района:

– Без решения социальных вопросов невозможно добиться успеха в экономической сфере. Понимая это, мы на средства хозяйства построили здание фельдшерско-акушерского пункта и передали его региону, за счет бюджета которого учреждение было оснащено современным оборудованием. Первым в России хозяйство заключило договор с Росагролизингом на постройку агрогородка. Каждый дом там – площадью 130 квадратных метров. Всю инфраструктуру в агрогородке финансировало государство – из федерального и регионального бюджетов. На центральной усадьбе хозяйства построен детский сад. Там, кроме всего прочего, есть и спортзал, совмещенный с музыкальной комнатой, большой медицинский блок.

Статья опубликована в номере 8 (5295) от 19 января 2017 года
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