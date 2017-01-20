На помощь пришел первым

Полицейский Борис Почепцов спас провалившегося под лед рыбака

Указом Президента РФ от 4 ноября 2016 года №593 капитан полиции Почепцов Борис Игоревич награжден медалью «За спасение погибавших». Награду герою вручат завтра на заседании коллегии УМВД России по Рязанской области.

Ранним апрельским утром отдыхавшего после дежурства на даче в спасском селе Пахотино Бориса Почепцова разбудил громкий заливистый лай собаки. Старший инспектор (дежурный) комендантского отделения Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя насторожился: любимый пес просто так спозаранку лаять не будет. Значит, что-то случилось. Борис Игоревич выглянул в окно. По берегу сельского пруда, где в апреле еще был лед, бегали и вели себя довольно суетливо двое мужчин (как потом оказалось – соседи).

– Я вышел на улицу и увидел, как на самой середине пруда провалился под лед любитель зимней рыбалки, – вспоминает Борис Почепцов. – Он пытался держаться руками за края проруби, но лед под ним ломался. Я вижу, что сил у рыбака остается все меньше. Погибнуть ведь может! Тут же позвонил в «скорую» и МЧС и принялся спасать человека.

Борис Почепцов принес веревку, кинул раз, два, но добросить до утопающего не получилось. И даже когда на конец веревки привязал груз, тоже не добросил. Попробовал положить доски, чтобы по ним преодолеть растаявшие закраины и по льду ползком добраться до утопающего. Но лед ломался. Тут полицейский решился на крайние меры: зашел в ледяную воду, добросил веревку до горе-рыбака и вытащил его из ледяного плена.

– Привел я страдальца домой, – рассказывает Борис Игоревич. – Растер спиртом, дал горячего чаю. Познакомились. Андреич (так зовут рыбака) рассказал, что в свои 70 лет очень любит рыбачить. Живет он в Рязани, на улице Татарской, а в Пахотино приехал потому, что лед на всех водоемах области уже растаял и сохранился только на маленьких сельских прудиках. А вот как ему удалось преодолеть уже растаявшие пятиметровые закраины и попасть на середину пруда, он и сам понять не может. Но очень был благодарен, что ему спасли жизнь. Тут «скорая» подъехала, МЧС, и Андреич уже им свою версию случившегося пересказывал. А я нашел для него одежду и вскоре проводил на остановку.

В новом сезоне Андреич в Пахотино пока не приезжал. Вероятно, рыбачит на водоемах ближе к Рязани. А Борис Почепцов о том случае уже забывать начал, как вдруг недавно на службе вызывает его к себе начальник и спрашивает о том, что там, на пруду, произошло.

– Мы узнали о поступке нашего сотрудника из письма жителей села Пахотино, – рассказывает начальник комендантского отделения, подполковник полиции Максим Вашаев. – Сельчане прислали в филиал университета письмо, в котором рассказали о случившемся. Меня вызывает к себе руководство и расспрашивает о том, как мой подчиненный отличился, а я и не знаю ничего. Борис Игоревич у нас скромный и мне ничего не сказал.

Это уже второй в Рязанском филиале Московского университета МВД имени В.Я Кикотя случай, когда сотрудник спасает жизнь погибавшему. Несколько лет назад курсант Дмитрий Корольков спас от гибели женщину, которая в результате ДТП угодила в пруд и едва не утонула вместе с машиной.

– По-другому у нас и быть не может, – говорит врио заместителя начальника вуза по воспитательной работе, полковник полиции Валерий Фомичев. – О таких людях надо рассказывать народу. Не каждый бросится в ледяную воду спасать людей. Наши иначе не могут, потому что они служат в МВД. Так положено.