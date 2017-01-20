Областная общественно-политическая газета
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№10 (5297)
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19.01.2017
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№8 (5295) |
Первая полоса
Вести районов
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Вести районов

КАСИМОВ. Школьницы районного центра решили раскрасить скучные стены детского отделения Касимовской ЦРБ, украшая их сюжетами из любимых мультфильмов и сказок. Школьницы работают под началом Маргариты Копиной, жительницы Рязани, которая тоже откликнулась на общественную инициативу через Интернет. Она разрабатывает сюжеты, приезжая в Касимов, направляет работу юных художниц, дает советы, какими безопасными красками пользоваться. Краски и кисти приобретены за счет добровольных пожертвований жителей Касимова.

***

Касимовские бизнесмены, вложившие в развитие производства от 10 до 50 миллионов рублей, получат тридцатипроцентную льготу от суммы земельного налога. Это предложение внесла администрация города и поддержала гордума. Согласно решению гордумы, сейчас льготу имеют граждане, достигшие 65 лет, многодетные семьи, родители и супруги погибших военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, а также некоторые виды учреждений и организаций.

ЧУЧКОВО. Одиннадцатиклассница из Назаровской школы Елена Фокина заняла 1-е место в первенстве Рязанской области по русским шашкам среди девушек до 19 лет (1998-2000 годов рождения). Соревнования состоялись в школе № 63 города Рязани. Елена Фокина увлекается шашками с первого класса. По ее словам, она тщательно готовилась к состязаниям и верила в свою победу.

ПРОНСК. Библиотека села Гремяки справила новоселье в здании бывшей школы, которое было капитально отремонтировано. На приведение его в порядок было выделено 500 тысяч рублей с учетом покупки новой мебели и устройства отдельного входа. Новая библиотека находится в центре села. Количество постоянных читателей – более 300 человек.

РЯЖСК. Видеотеку средней школы № 1 районного центра пополнил фильм о ряжском зоопарке, снятый учителем Татьяной Акуловой и ее дочерью Анастасией Вознесенской. Эта работа участвовала в областном культурно-образовательном проекте «Детский кинотеатр», посвященном Году российского кино, и заняла первое место в номинации «Документальный фильм». В коротком ролике (не более шести минут, согласно условиям конкурса) авторы постарались рассказать о том, как любовь к животным помогает воспитывать в детских сердцах доброту и неравнодушие, а также гордость за свою малую родину.

Статья опубликована в номере 8 (5295) от 19 января 2017 года
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№ 10 (5297) от
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