Вести районов

КАСИМОВ. Школьницы районного центра решили раскрасить скучные стены детского отделения Касимовской ЦРБ, украшая их сюжетами из любимых мультфильмов и сказок. Школьницы работают под началом Маргариты Копиной, жительницы Рязани, которая тоже откликнулась на общественную инициативу через Интернет. Она разрабатывает сюжеты, приезжая в Касимов, направляет работу юных художниц, дает советы, какими безопасными красками пользоваться. Краски и кисти приобретены за счет добровольных пожертвований жителей Касимова.

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Касимовские бизнесмены, вложившие в развитие производства от 10 до 50 миллионов рублей, получат тридцатипроцентную льготу от суммы земельного налога. Это предложение внесла администрация города и поддержала гордума. Согласно решению гордумы, сейчас льготу имеют граждане, достигшие 65 лет, многодетные семьи, родители и супруги погибших военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, а также некоторые виды учреждений и организаций.

ЧУЧКОВО. Одиннадцатиклассница из Назаровской школы Елена Фокина заняла 1-е место в первенстве Рязанской области по русским шашкам среди девушек до 19 лет (1998-2000 годов рождения). Соревнования состоялись в школе № 63 города Рязани. Елена Фокина увлекается шашками с первого класса. По ее словам, она тщательно готовилась к состязаниям и верила в свою победу.

ПРОНСК. Библиотека села Гремяки справила новоселье в здании бывшей школы, которое было капитально отремонтировано. На приведение его в порядок было выделено 500 тысяч рублей с учетом покупки новой мебели и устройства отдельного входа. Новая библиотека находится в центре села. Количество постоянных читателей – более 300 человек.

РЯЖСК. Видеотеку средней школы № 1 районного центра пополнил фильм о ряжском зоопарке, снятый учителем Татьяной Акуловой и ее дочерью Анастасией Вознесенской. Эта работа участвовала в областном культурно-образовательном проекте «Детский кинотеатр», посвященном Году российского кино, и заняла первое место в номинации «Документальный фильм». В коротком ролике (не более шести минут, согласно условиям конкурса) авторы постарались рассказать о том, как любовь к животным помогает воспитывать в детских сердцах доброту и неравнодушие, а также гордость за свою малую родину.