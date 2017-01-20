Участие в купаниях в крещенскую ночь в Рязанской области приняли более 7000 человек

Православные рязанцы встретили праздник Крещения в ночь с 18 на 19 января. По данным, главного управления МЧС России по области, на территории региона действовали 43 иордани.

Безопасность граждан в крещенскую ночь обеспечивали сотрудники МЧС, в том числе инспекторы ГИМС, сотрудники аварийно-спасательной службы, поисково-спасательной службы на воде, подразделений пожарной охраны, а также врачи и сотрудники полиции, добровольные пожарные, волонтеры и представители Росссоюзспаса. Всего было задействовано более 250 человек, привлечено более 90 единиц техники.