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Главная страница / Новости Рязани и области
19.01.2017
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Общество
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В прошлом году на дорогах Рязанской области произошло 1806 дорожно-транспортных происшествий

В них 254 человека погибли и 2511 получили травмы

Как сообщает сайт УМВД России по области, согласно статистике в каждом 10-м ДТП, произошедшем в прошлом году, водитель находился в состоянии опьянения. В регионе зафиксировали 189 «пьяных» ДТП, в которых погибли 63 человека. За год инспекторы задержали 4659 водителей, которые управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Подавляющее большинство прошлогодних ДТП были связаны со столкновениями и наездами на пешеходов, их доля от общего числа происшествий составила 45,5 процента и 21,6 процента соответственно. На территории региона 2016 году было зарегистрировано 255 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в них 14 подростков погибли и 283 получили травмы.

С участием пешеходов в прошлом году произошло 398 ДТП, при этом погиб 41 человек 376 пострадали.

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