В Рязани по факту взрыва автомобиля, в котором пострадала женщина, возбуждено уголовное дело

Сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области сообщает, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общественно опасным способом).

По данным следствия, вчера примерно в 15.40 на проезжей части улицы Свобода города Рязани в районе дома № 74 в автомобиле «Suzuki Grand Vitara» произошел взрыв. В результате взрыва женщина-водитель получила травмы и была доставлена в больницу. Автомобиль получил механические повреждения.

В ходе проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к кузову автомобиля было прикреплено взрывное устройство, снабженное поражающими элементами.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных лиц. В качестве приоритетных рассматриваются версии, что покушение на убийство связано со служебной деятельностью либо личной жизнью потерпевшей. Расследование уголовного дела продолжается.