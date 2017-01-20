Главная хоккейная команда Рязанской области ХК «Рязань» потерпела поражение от «Рубина»

В последнем матче очередной домашней серии чемпионата России среди клубов высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Рязань» дома, во Дворце спорта «Олимпийский», потерпела поражение от «Рубина» из Тюмени – 3:4. Счет открыли гости, затем они его удвоили и довели результат до 3:0. Никита Манухов разницу в счете сократил, но «рубиновцы» вновь поразили цель. Хозяева рук не опустили и дважды добились успеха – шайбы в ворота соперников забросили Андрей Чванчиков и Кирилл Старцев. К сожалению, на большее – победить или хотя бы сравнять счет, чтобы перевести матч в овертайм, сил у рязанцев не хватило.

После этого поражения, с учетом результатов состоявшихся в этот же вечер поединков, «Рязань» опустилась с тринадцатого места на четырнадцатое, а в турнир плей-офф, напомним, выходят шестнадцать сильнейших коллективов из 26 стартовавших. Ближайший домашний матч наша дружина проведет 1 феварля – в этот день во Дворце спорта «Олимпийский» она встретится с занимающим 23-е место воскресенским «Химиком».