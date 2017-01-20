Из магазина в Рязанской области злоумышленник украл спиртное

Вора задержали, алкоголь изъяли

В полицию поступило сообщение о том, что из продуктового магазина, расположенного в городе Скопине был похищен алкоголь, сообщает сайт УМВД России по области. Покупатель взял с витрины две бутылки водки и выбежал на улицу, не оплатив товар. Работники магазина подробно описали прибывшим полицейским внешность злоумышленника. По приметам стражи правопорядка опознали 37-летнего местного жителя, который злоупотреблял спиртным и привлекался за административные правонарушения.

Злоумышленника разыскали и задержали. У него изъяли похищенное спиртное.