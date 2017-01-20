Экологический киноклуб будет работать в Рязани на новой площадке

Проект Экологического Рязанского альянса стартует в Рязанском музее путешественников. Об этом сообщила пресс-служба организации. Ранее предполагалось, что встречи киноклуба будут проходить в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская», но по техническим причинам организаторы сменили площадку.

В остальном же расписание работы нового клуба остается прежним. Первой лентой, которую будут демонстрировать в рамках «Экологического киноклуба», станет документальный фильм «Спасти планету». Голливудский актер Леонардо Ди Каприо в качестве посла мира ООН в течение трех лет общался с экологическими активистами, политиками и учеными разных стран. Артист пытался понять суть глобальных процессов изменения климата и возможные способы решения этой проблемы.

«Экологический киноклуб» будет работать в музее весь год и будет демонстрировать фильмы мировых и российских режиссеров. После сеансов предполагаются обсуждения лент и беседы о возможной помощи природе региона. Для тех, кто захочет присоединиться к экологическим акциям в Рязани и области, активисты ЭРА будут рассказывать о предстоящих мероприятиях.

Все показы будут проходить в последний вторник каждого месяца. Первый сеанс состоится 24 января в 19:00 по адресу: ул. Ленина, д. 35, 2 этаж. Вход свободный.