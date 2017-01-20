Рязанская спортсменка-паралимпийка стала призером всероссийской лыжной гонки

В г.Пересвет (Московская область) прошли чемпионат и первенство России по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), в которых принимают участие 52 спортсмена-паралимпийца из 19 регионов России.

В итоге рязанская лыжница ДЮСШ Шиловского района Ульяна Тулякова завоевала два «серебра» в Первенстве России: в лыжной гонке на дистанции 5 км свободным стилем и в спринте классическим стилем на дистанции 1200 м. Кроме того, в шестерку лучших на соревнованиях вошли – выпускник ДЮСШ «Метеор» г. Михайлова чемпион Паралимпийских игр 2014 года Александр Проньков и уроженка рабочего поселка Шилово Рязанской области, двукратная чемпионка и трехкратная призерка Паралимпийских игр 2014 года Светлана Коновалова.