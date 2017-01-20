В Рязани ищут очевидцев ДТП

Устанавливаются очевидцы ДТП, которое произошло 5 января этого года в 21.10 в Рязани на улице Новоселов. Здесь на перекрестке с улицей Тимакова столкнулись автомобили «ВАЗ-2111» и «ВАЗ-2114».

В результате ДТП травмы получили оба водителя и женщина-пассажирка «Жигулей» 11-й модели.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефонам: (4912) 29-95-87, 46-30-40 или по адресу: Рязань, ул. Лесная, д.28 каб 214.