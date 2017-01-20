За ночь с улиц Рязани вывезли 3 562 кубометра снега

Как сообщает сайт администрации Рязани, ночью в уборке города были задействованы 115 единиц техники. Снег убирали на улицах Вокзальной, Свободы, Соборной, Ленинского комсомола, Гагарина, на Скорбященском проезде, Голенчинском шоссе, площади Попова, на улице и площади Ленина.

Сегодня в уборке задействовано 6 тракторов, 5 погрузчиков, 15 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Всего с начала зимы с улиц города было вывезено 82 417 кубометров снега.