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19.01.2017
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Общество
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Рязанская область вошла в двадцатку лучших в Дельфийском рейтинге субъектов РФ

Рязанская область вошла в двадцатку лучших субъектов согласно рейтингу за 2016 год, который составлен Национальным Дельфийским советом России. Письмо с поздравлениями по поводу достижения высоких результатов молодежной командой региона на Дельфийских играх поступило в адрес губернатора Олега Ковалева от председателя Исполкома Национального Дельфийского совета России, члена Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Владимира Понявина.

По итогам Дельфийского рейтинга за 2016 год Рязанская область среди 85 субъектов РФ занимает в списке 15 позицию. При составлении рейтинга, в частности, учитывались итоги участия представителей области в молодежных Дельфийских играх, уровень подготовки конкурсантов, численность делегаций, вклад субъекта в популяризацию состязаний и поддержку молодых талантов.

В письме губернатору Олегу Ковалеву отмечается, что в Рязанской области уделяется большое внимание одаренной молодежи. «Уверен, что при Вашей поддержке работа по поиску и становлению молодых талантов России будет продолжена, а Дельфийская сборная Рязанской области добьется очередных успехов на Играх в 2017 году».

Сборная Рязанской области ежегодно участвует в Дельфийских играх России и демонстрирует стабильно высокие результаты. Так, серебряных медалей Пятнадцатых молодежных Дельфийских игр, которые состоялись в прошлом году в Тюмени, в номинациях «Фортепиано» и «Сольное народное пение» удостоены учащийся Кораблинской Детской музыкальной школы Роман Соснин и студентка Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых Юлия Эберц. Дипломами в номинациях «Сольное народное пение» и «Изобразительное искусство» награждены студентка Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых Екатерина Жлобенко и учащаяся Рязанского художественного училища им. Г. К. Вагнера» Ирина Ушакова.

Источник: сайт правительства Рязанской области

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