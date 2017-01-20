В Касимове Рязанской области презентовали фильм о местных святых и святынях

Предпремьерный показ документального фильма «Касимов – город благословленный» состоялся в Касимовском центре культурного развития. Это история о храмах города, рассказ о святынях и святых касимовской земли.

Документальный фильм создан Мариной Лебедевой, Александром Минаевым и Николаем Козловым в рамках проекта духовно-просветительского центра «Не предадим забвенью», который стал победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива».

После демонстрации фильма состоялось его обсуждение, на котором выступили участники проекта и зрители. В заключение епископ Касимовский и Сасовский Дионисий поблагодарил авторов фильма, приложивших много стараний для того, чтобы показать красоту местных святынь.

Перед показом киноленты в холле центра культурного развития гости могли посмотреть выставку детских работ «Красота Божьего мира».