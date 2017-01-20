В Рязани подвели итоги областного конкурса «Рождественская сказка»

Ежегодный областной творческий конкурс «Рождественская сказка» посвящен празднованию Рождества Христова и Нового года. В нем принимали участие школьники, студенты, педагоги из 29 районов области. На первый этап конкурса в номинациях «Декоративно-прикладное творчество» и «Изобразительное искусство» было подано 1700 работ, из них более 700 вышло в финал.

В областном художественном музее имени И.П. Пожалостина победителей поздравили заместитель председателя регионального правительства Елена Буняшина, министр образования области Ольга Щетинкина. Авторы самых интересных работ из Ермишинского, Захаровского, Кораблинского, Михайловского, Пронского, Рязанского, Сапожковского, Скопинского, Спасского, Старожиловского, Шацкого, Шиловского районов и городов Рязань, Касимов, Сасово получили дипломы и подарки. Гран-при конкурса удостоена дизайн-студия «Оберег» Подвязьевской средней школы Рязанского района.