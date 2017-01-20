Глава Рязани Владислав Фролов наградил директора ХК «Рязань»

На церемонии награждения Ивана Печникова присутствовал президент федерации хоккея Рязанской области Андрей Глазунов. Глава Рязани Владислав Фролов вручил директору хоккейного клуба «Рязань» Почетную грамоту Рязанской городской Думы.

Иван Печников стал заместителем директора клуба в 2014 году, а в 2015 возглавил его. Под его руководством команда добилась значительных результатов. Сезон 2015/2016 ХК «Рязань» завершил на итоговом 5-м месте в ВХЛ, это один из лучших результатов в истории рязанского хоккея. Кроме того, команда была отмечена за самую длинную победную серию лиги.

После награждения состоялась рабочая встреча, в ходе которой глава Рязани Владислав Фролов, президент областной федерации хоккея Андрей Глазунов и директор ХК «Рязань» Иван Печников обсудили вопросы, связанные с развитием хоккея в областном центре.

Источник: пресс-служба Рязанской городской Думы