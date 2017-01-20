В Рязани работают новые пункты приема платежей за жилищно-коммунальные услуги

Как сообщает сайт администрации города, они располагаются по адресам:

- ул. Старореченская, стр. 15/4 (магазин «Астра»);

- ул. Щорса, д. 38/11 (магазин «Продукты»);

- ул. Октябрьская, д. 13;

- ул. Почтовая, д. 61 (отделение МФЦ по Советскому району);

- ул. Каширина, д. 1 (отдел МФЦ по Железнодорожному району);

- ул. Крупской, д. 14 корп. 2 (МФЦ по Московскому району);

- ул. Новоселов, д. 33 корп. 2 (отдел МФЦ по Октябрьскому району);

- пос. Элеватор (проходная административного здания «Элеватора»);

- 5-ый район пос. Борки (павильон напротив дома №81).

В дополнительных пунктах приема платежей у терминалов в поселках Элеватор, Борки, Южный планируется организовать дежурство специалистов МП «КВЦ» для оказания помощи гражданам. С графиком их работы можно ознакомиться на сайте муниципального предприятия «Кустовой вычислительный центр».