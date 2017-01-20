Рязанцы присоединяются к Году экологии

Во дворах Рязани появляются красивые и нарядные птичьи кормушки, изготовленные жильцами

Новые «птичьи столовые», например, можно увидеть на улице Васильевской. Ими пернатые обязаны семье Акимушкиных. Одна кормушка – в виде скворечника, другая – школьного портфеля. Делали поделки всей семьей.

– Папа – он у нас по профессии краснодеревщик – смастерил кормушки, я разукрасила, а дети теперь подкармливают птиц, – рассказывает мама Светлана Акимушкина.

Вот уже несколько дней ее младшие дочки – двойняшки Мирослава и Станислава, приходя из детского сада, бегут во двор подсыпать корм в «зимнюю столовую». Помогать начинают и соседские ребятишки. А «постояльцы» прилетают всегда по утрам – Акимушкиным из окна хорошо видно столующихся синичек.

Мама Света говорит, что кормушки делались к городскому экологическому фестивалю, о котором девочкам объявили в детском саду. А затем поделки решили повесить на березы в своем дворе и таким образом начать Год экологии, которым объявлен 2017-й.

– Пусть это будет наш маленький личный вклад в улучшение экологии. Ведь это очень просто и легко для каждого – покормить птиц зимой. Может быть, нашему примеру последуют и другие рязанцы, – говорит Светлана Акимушкина.

Бережное отношение к природе у детей Светлана пытается воспитывать собственным примером. Начнется весна – она по традиции выйдет озеленять свой двор, который не раз признавался одним из лучших в городе, будет устраивать цветники, сажать растения. И дочки в этом деле всегда ее первые помощницы.