В региональном отборочном этапе Ночной хоккейной лиги Рязанской области (дивизион Любитель 40+), информационным партнером которой выступает газета «Рязанские ведомости», проведены матчи девятого тура.

Касимовский «Восход СУ-2» победил «ВДВ-Рязань» – 10:1. Восемь баллов за результативность набрал Сергей Баранов – он стал лидером среди бомбардиров и снайперов, а благодаря победе лидерство в турнире захватил «Восход СУ-2». Второе место сохранил за собой «Автоимпорт», переигравший «Шкоду-Рязань» – 4:0. На одно очко от «Автоимпорта» отстают хоккеисты «Империи» и «Державы». «Империя» победила команду «Здоровье» – 9:0, «Держава» переиграла хоккеистов из Рыбного – 4:2. День рождения отметил на коньках руководитель рыбновской команды, ветеран Николай Каплин, одна из шайб в этом матче – на его счету. На пятом месте – хоккеисты «Энергии», победившие клуб «Лесной» – 7:1. Остальные поединки завершились так: «Динамо» – «Витязь» – 8:1, «Сокол» – «Сталькомплект» – 3:1, ХК «Дядьково» – ХК «Сасово» – 2:5.

Сегодня в 20.15 на главную арену Дворца спорта «Олимпийский» выйдут «Сталькомплект» и ХК «Рыбное». Три поединка состоятся 21 января. В сасовском Дворце «Планета спорта» касимовский «Восход СУ-2» будет принимать «Здоровье» (начало – в 19.00), ХК «Сасово» сыграет с «Державой» (20.45), в «Олимпийском», на его главной арене, динамовцы встретятся с командой «ВДВ-Рязань» (22.45). В воскресенье, 22 января, в 9.15 скрестят клюшки ХК «Дядьково» и ХК «Лесной», завершит десятый тур матч «Империя» – «Энергия» (22.30). Оба поединка состоятся в Рязани, на главной арене «Олимпийского».