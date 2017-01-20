Главная команда Рязанской области по футзалу успешно выступает в российском первенстве

Нашу область в первенстве страны представляет дружина «Езиды», в составе которой играют Сергей Кудряшов, Андрей Макарочкин, Андрей Масляный, Сафоян и Руслан Иарзани, Александр Аникушин, Антон Шкапов, Иван Краснов, Станислав Цыганков, Андрей Корольков и Артем Шендяков. Рязанцы дебютируют в этом турнире, но недостаток опыта выступления в подобных соревнованиях не мешает подопечным известного тренера Дмитрия Осокина демонстрировать игру высокого класса: в активе команды «Езиды» – победы над футболистами Егорьевска (5:3) и подмосковным «Факелом» (8:4).

Следующие матчи наша дружина проведет дома, в Рязани, в спорткомплексе «Арена Атрон». Завтра, 20 января, она встретится с клубом МВА из Москвы (начало – в 19.00), а в ближайшее воскресенье сыграет с саратовской «Волгой» (13.00). Кроме названных клубов, в групповом турнире выступают еще три команды – московский «Спартак», «Торпедо – МАМИ» и «Спартак» (Люберцы). В следующий этап соревнований выйдут шесть коллективов.