В областном лагере актива «Пламенный» участники Российского движения школьников читали газету «Рязанские ведомости»

Зимняя смена РДШ «Пламенный Икс» началась в понедельник, а сегодня был организован информационно - медийный день. Ребятам устроили встречу в журналистами рязанских средств массовой информации и студентами отделения журналистики РГУ. О газете «Рязанские ведомости» юным корреспондентам рассказал ведущий корреспондент издания Вячеслав Астафьев. Дети ознакомились со свежими номерами газеты и узнали много нового для себя.

В лагере собрались представители 10 пилотных школ региона и более 30 школ, где только планируется создание организации. В течение недели ребята проходят обучение по четырем основным направлениям РДШ, одно из которых – информационно-медийное.

По словам организаторов лагеря, попасть в первую зимнюю смену РДШ для любого активиста – почетно. Школьник, пройдя обучение в лагере, при возвращении в свою школу должен собрать вокруг себя таких же инициативных ребят, организовать их на какие-то добрые, общественно-полезные дела. В перспективе каждый участник РДШ становится лидером, а в лагере актива научат тому, как выработать в себе лидерские качества. Кстати, такая смена – отличная возможность ещё и для личностного саморазвития, ведь большое внимание организаторы лагеря (педагогический отряд «Пламенного») уделяют индивидуальному обучению и умению найти в себе творческие способности.