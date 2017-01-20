В Рязани студенты-медики отметят Татьянин день на интеллектуальном балу

25 января в 11 часов в Центре культуры и досуга фармацевтического корпуса Рязанского медуниверситета им. И.П. Павлова пройдет бал-квест, посвященный истории главного студенческого праздника. Пышные кринолины и галантные кавалеры, интересные вопросы и логические задания позволят воссоздать атмосферу тех лет и понять, почему именно такие традиции празднования Дня студентов дошли до наших дней. Завершающим аккордом послужит танцевальное действо.