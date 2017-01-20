Главный студенческий праздник в Рязанской области пройдет на территории воздушно-десантного училища

Об этом министр молодежной политики, физической культуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова сообщила во время пресс-конференции, посвященной предстоящему Дню студента.

В этом году общеобластной праздник 25 января впервые развернется в училище ВДВ (территория бывшего автомобильного училища). Здесь соберутся студенты вузов и ссузов. Для них будут организованы зимние молодежные забавы, старт которым даст традиционный «Забег Татьян». Как отметила Татьяна Пыжонкова, все конкурсные соревнования будут направлены на популяризацию русских национальных традиций, пропаганду здорового образа жизни и активного отдыха. В этот же день будет дан старт 45-му «Звездному походу» студентов по местам боевой и трудовой славы.