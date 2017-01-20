В Рязани прошла битва за пояса

Очередной экзамен по киокусинкай каратэ-до состоялся на базе РГУ имени С.А. Есенина

Как сообщает сайт вуза, его предваряли зимние учебно-тренировочные сборы, в которых приняли участие более ста человек из всех секций и клубов региона. Кроме того, проводились закрытые тренировки для тренерско-преподавательского состава и ведущих спортсменов области, выступающих на различных соревнованиях.

В ходе практических занятий основное внимание было уделено совершенствованию базовой технической подготовленности спортсменов и индивидуальной коррекции технических ошибок и недочетов. Один день был полностью посвящён прикладному аспекту каратэ – кумитэ, синкен-сёбу и ура-ваза.

В завершение сборов участников ждал экзамен. Его результаты объявят в ближайшее время – степени и пояса достанутся самым достойным.