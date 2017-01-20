Жительница Рязанской области не запирала входную дверь, этим воспользовался вор

Сайт УМВД России по области сообщает, что в полицию обратилась жительница села Гремяки, которая сообщила, что из ее дома пропали ювелирные украшения. На место выехали сотрудники полиции, которые установили, что двери и окна дома не взламывали. В ходе беседы с пострадавшей выяснилось, что она иногда оставляет входную дверь открытой и, даже уходя из дома, забывает ее запирать. Возможно, злоумышленник воспользовался этой оплошностью хозяйки. Получив описание похищенных украшений, полицейские выяснили, что похожие вещи пытались недорого сбыть. Установив, кто пытается реализовать украшения, полицейские «вышли» на 20-летнего жителя села Гремяки. Вскоре сотрудники полиции разыскали парня и установили его причастность к хищению. Выяснилось, что злоумышленник был знаком с родственником пострадавшей и случайно узнал, что дом иногда бывает открыт и пуст. Дождавшись удобного случая он спокойно зашел в жилище, нашел коробочку украшениями и забрал ее. Похищенное у злоумышленника изъяли. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.