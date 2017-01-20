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19.01.2017
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Общество
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Древо профессий своей семьи составили рязанские школьники для конкурса

Автор фото: Анна Добролежа | Древо профессий своей семьи составили рязанские школьники для конкурса
Фото: Анна Добролежа.

В музее занимательных наук «Экспериментория» подвели итоги городского конкурса детских рисунков «Древо профессий моей семьи».

В Рязани конкурс прошел впервые. Обычно занятия, тренинги и конкурсы по профориентации проводят среди учащихся 9-11 классов. И чтобы привлечь к теме выбора будущей специальности ребят младшего возраста, Межшкольный учебный центр решил организовать конкурс рисунка «Древо профессий моей семьи».

Школьники подробнее узнали о специальностях своих родителей, бабушек и дедушек и даже прабабушек и прадедушек. Старшие родственники поделились опытом с ребятами, рассказали о нюансах работы. Для многих ребят стало открытием, что их бабушки, которые так любят шить и вязать, до выхода на пенсию были не портнихами, а воспитателями, а дедушки, которые так любят плотничать, работали не строителями, а шоферами.

Конкурс состоял из двух этапов. Сначала победители определялись внутри городских учебных учреждений, затем 136 лучших работ были направлены в Межшкольный учебный центр, где были определены призеры в трех возрастных категориях с 6 до 9 лет, с 10 до 12 лет, с 13 до 15 лет. Критериями в оценке работ были оригинальность, творческий подход и глубина изучения семейной истории.

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