Молодых рязанцев приглашают принять участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов

Фестиваль пройдет в октябре этого года в Сочи. Примерно половина его участников будут россияне. От Рязанской области на фестиваль отправятся 175 участников и 50 волонтеров. Они будут отобраны на конкурсной основе. Любой житель Рязани и области в возрасте от 18 до 35 лет может заявить о своем желании участвовать во Всемирном фестивале. Заявки принимаются до 15 апреля, оставлять их необходимо на сайте russia2017.com .

Заместитель председателя правительства области Елена Буняшина во время пресс-конференции, посвященной предстоящему большому событию, призвала молодых рязанцев активнее заявляться для участия в нем. Елена Буняшина сообщила, что со следующей недели в Рязани начнут свою работу штабы по подготовке к Всемирному фестивалю. Они откроются на базе Дома общественных организаций и в библиотеке имени Горького. Любой желающий сможет обратиться в штаб, получить интересующую информацию о фестивале, подать заявку для участия в нем, внести собственные идеи и предложения о проведении акций в поддержку фестиваля.