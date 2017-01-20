Ход капремонта многоквартирных домов обсудили на совещании в правительстве Рязанской области

Губернатор Олег Ковалев провел совещание по вопросам проведения капитального ремонта многоквартирных домов

Обсуждались результаты работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов области в 2016 году и основные задачи на 2017-2018 годы.

В совещании приняли участие заместитель председателя правительства области Владимир Трушкин, заместитель председателя регионального Правительства Алексей Тюменев, министр ТЭК и ЖКХ области Андрей Горелов, министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов, начальник областной государственной инспекции жилищного и строительного надзора Иван Миронов, и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирного домов области Марина Бондарева, начальник главного управления архитектуры и градостроительства региона Вячеслав Макаров.

И.о. генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирного домов области Марина Бондарева доложила об основных результатах реализации программы капремонта 2016 года и плановых показателях на текущий год. Так, в прошлом году капремонт велся в 596 домах, в целом было выполнено на более чем 300 видов работ больше, чем в 2015 году. Основной объем затраченных средств был направлен на капитальный ремонт крыш, фасадов зданий и лифтового оборудования. При ремонте кровель применялись современные технологии и материалы. Кроме того, были разработаны типовые технологические карты, позволяющие подрядным организациям вести поэтапный процесс замены кровли с устройством защиты от атмосферных осадков.

Губернатор Олег Ковалев подчеркнул, что теме капитального ремонта домов уделяется на федеральном уровне особое внимание, по этому вопросу есть ряд поручений Президента РФ. «В 2016 году в целом Рязанский регион сработал неплохо, программа капремонта выполнена», – отметил Олег Ковалев. Как отметил губернатор, по ряду вопросов были приняты правильные решения, скорректировано законодательство, что дало возможность совершенствовать дальнейшую работу, в том числе в выборе подрядчиков, формировании подходов к проведению ремонта в целом. Тем не менее, были и проблемы, решить которые необходимо в ближайшее время. Так, по словам губернатора, в программе 2017 года должен содержаться комплексный подход при проведении ремонтных работ. Кроме того, капремонт необходимо начинать в первую очередь в тех домах, которые особенно в нем нуждаются. Олег Ковалев подчеркнул, что важнейшим остается контроль за качеством капремонта и целевым использованием средств, в том числе в ТСЖ.

«Необходимо повышать процент собираемости взносов за капремонт и в зависимости от этого определять плановые объемы работ во всех муниципальных образованиях, – заявил губернатор. – Люди собрали деньги и имеют полное право на то, чтобы собранные ими средства расходовались на капремонт домов именно в их муниципалитетах». Олег Ковалев дал поручение скорректировать с учетом этого работу по программе и рассмотреть на законодательном уровне возможность привлечения к ответственности местных органов власти за плохую работу в этом направлении.

Губернатор подчеркнул также, что необходимо плотно работать по формированию программы капремонта на 2018 год, чтобы в конце текущего года ее утвердить. Вместе с тем, следует привлекать крупные подрядные организации, а также активизировать претензионную деятельность Фонда капремонта региона.

Источник: сайт правительства Рязанской области