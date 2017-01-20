В Рязани открылась «выставка-антидепрессант» Евгении Гапчинской

Картины художницы, известной как «Поставщик счастья №1», можно увидеть в Музее истории молодежного движения. Полотна посвящены радостным и простым моментам жизни – играм, встречам с друзьями, прогулкам на природе. Также в экспозиции представлены несколько работ из серии «Герои» с шутливыми портретами исторических персонажей – Н. В. Гоголя, А. С. Пушкина, Мэрилин Монро и других.

На открытии выставки гости смогли пообщаться с директором проекта Руфатом Ахмедовым, который рассказал о работе Евгении над полотнами, ее творческом пути и стиле. По словам Ахмедова, картины Гапчинской будут экспонироваться по всей России в течение нескольких лет, чтобы дарить людям радость и «возвращать их воспоминаниями в детство». Рязань стала вторым городом в этом всероссийском проекте, а затем картины отправят в Томск и другие города Сибири. Выставка «Да здравствует жизнь!» проработает в музее до 8 марта.

Евгения Гапчинская – живописец и иллюстратор из Харькова. Особенности ее художественной манеры – полудетское и доброе восприятие мира, стремление к романтизации и легкости. Картины художницы украшают дома коллекционеров Великобритании, Италии, Германии, США и других стран, а персональные галереи действуют в Киеве, Одессе и Москве.