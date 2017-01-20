Областная общественно-политическая газета
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20 января 2017 года
№10 (5297)
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20.01.2017
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№10 (5297) |
Двадцать восьмая полоса
Вернисаж
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Свет в темных красках

Художник Федор Савельев представил рязанцам свои аллегорические образы
Автор фото: Анна Добролежа. На фото: «Лундквист». Вратарь – это олицетворение последнего рубежа
Фото автора.
На снимке: «Лундквист». Вратарь – это олицетворение последнего рубежа

В рамках проекта «Большие надежды» в Музее истории молодежного движения начала работу выставка живописи Федора Савельева «Невидимое солнце». Сейчас художнику 26 лет. Он окончил профессиональное училище №3 по профессии художник-оформитель, учился в институте культуры на кафедре дизайна. Творчество Савельева философично. В его картинах нашли отражение темы войны, жизни и смерти. После официального открытия выставки художник рассказал о себе и аллегорических образах в своем творчестве. Вот что услышали посетители.

– В детстве перед сном мама всегда читала мне книги. Когда она заканчивала, я ложился спать и строил у себя в голове новый мир, в нем появлялось несколько нитей, которые, в конце концов, обволакивали его, как паутина, и рушили. Я «строил миры» до 7 лет, а потом перестал. Но я понял, что так рождалась и развивалась моя фантазия. Это важно для художника – уметь создать мир в голове, а потом воплотить его в картине.

В последнее время меня очень мучила тема войны. Если задуматься, она близка всем людям. У каждого в голове происходит своя война, а для кого-то вся жизнь – это бой. В картине «Petit general» изображены необычные персонажи. Маленький генерал с цветами – это вы, а большая женщина в красном платье – это ваша жизнь. Он боязливо дрожит, как воробей на морозе, но на нем боевой мундир, и он настроен воевать с жизнью, а она и не против, чтобы он подошел ближе.

Девушка на картине с надписью «Yamato» – это Япония. Эта страна, подвергшаяся атакам американцев, построила два гигантских корабля – «Ямато» и «Мусаси». Представьте себе, практически последние деньги погибающее государство вбухало в них. Когда «Ямато» вывели в Тихий океан, корабль потерпел поражение от вражеского авианосца. Погибли практически все.

К теме войны близка тема смерти. Ее я отразил в полотне «Геката». Среди цветов и черепов, задумавшись, стоит древнегреческая богиня мрака и колдовства. Как говорил булгаковский Воланд: «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!». Люди часто забывают, что есть финал, и у каждого он свой. Это воспоминание отрезвляет нас. Я считаю, что к тяжелой теме смерти не нужно относиться слишком легко и слишком пугаясь, но задумываться о ней стоит.

Момент, когда все зависит от одного человека, изображен на картине «Лундквист». Я уличный человек: много времени в детстве проводил во дворе. Я часто был хоккейным вратарем, поэтому мне хорошо знакомо чувство, отраженное на этой картине. Для меня вратарь – это не просто игрок, а олицетворение последнего рубежа, за которым уже ничего не будет, потому что если вратарь останется один на один с нападающим и не сможет отразить удар, проиграет не только он, а вся команда. В больших или в меньших масштабах такое случается в жизни каждого человека.

На выставке представлены мои работы 2011 и 2016 годов. Картины прошлого года выполнены мной в темных тонах, и у меня все постоянно спрашивают: «Почему они такие мрачные, а полотна 2011 года желтенькие и радостные?» Я не устаю повторять, что если картины выполнены холодными красками, это не значит, что они ужасные или что в них есть какой-то дурной или ужасный посыл, поэтому я и назвал экспозицию «Невидимое солнце». Светило незаметно, когда мы ложимся спать, но это не говорит о том, что его нет – оно просто уходит на другую сторону.

Статья опубликована в номере 10 (5297) от 20 января 2017 года
Снежные сказки
Лада Петрова
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