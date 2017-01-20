80 лет Рязанской области

Вышетравино

В сентябре нынешнего года Рязанская область отметит свое 80-летие. К этой дате мы решили рассказать в рубрике «Точка на карте» о том, как жили и живут наши земляки. Мы приглашаем наших читателей вместе с нами побывать в разных уголках Рязанщины. Сегодня на нашем маршруте – село Вышетравино Рязанского района. А отсюда мы отправляемся в Сасовский район.

Ваши «Рязанские ведомости»

На границе Среднерусской возвышенности стоит древнее село, история которого соединила эпохи и судьбы людей.

В селе Вышетравине, что в 24 километрах от Рязани, мы не найдем особых достопримечательностей. И все же, как и каждое село, оно со своим лицом, своим характером. И с личными судьбами его обитателей.

Когда-то после окончания института мне довелось год работать в здешней школе. И учеников своих, и жителей села помню, хотя давно это было. А теперь поражаюсь тому, как все изменилось: деревья, посаженные вдоль дороги вышетравинцами в шестидесятых, на заре становления совхоза «Павловский», по распоряжению тогдашнего директора Ивана Храпкова, стали выше, с правой стороны появилось два кладбища, которых в мою бытность не было. На прудах, где и зимой можно было видеть рыбаков, сегодня «белое безмолвие».

Обращаю внимание на небольшой храм у въезда в село, который построен относительно недавно, – это заслуга Николая Шибаева, бывшего директора сов­хоза «Павловский».

Каждый нашел свое

Автобус притормозил. Люди на остановке оживились. Число отъезжающих явно больше, чем тех, кто приехал.

Я почему-то теряюсь. Вроде как в этом направлении к школе идти, но, может, я что-то перепутала? Ко мне со всех ног несутся две упитанные дворняги. Они так радуются, будто я каждый день приезжаю их кормить…

– Вы не подскажете, я правильно к школе иду? – обращаюсь к поравнявшейся со мной женщине.

Она улыбается:

– Не бойтесь. Эти псы мирные. Я провожу вас. Мне по пути.

Моя попутчица Галина Ивановна Максимова в Вышетравине оказалась волей судьбы. По специальности синоптик, когда-то жила в Средней Азии, работала на аэродроме. В связи с событиями в Ферганской долине в начале перестройки они с мужем перебрались в Рязанскую область, где жили родственники. С тех пор пришлось Галине Ивановне сменить много профессий, пожить в разных местах, а окончательно осели в Вышетравине.

– Переселенцев из разных мест в нашем селе много. Почему сюда приехали? У каждого своя причина: кто купил по приемлемой цене жилье в сов­хозном доме, кого-то климат устроил, а есть и те, кто спасался от обстрелов. Здесь и школа, и магазины есть, и акушерско-фельдшерский пункт. Фельдшер и прививки делает малышам, и население принимает. До Рязани несколько раз в день ходит рейсовый автобус. С занятостью не очень, но народ приспособился. У многих машины – ездят в Рязань работать, некоторые и поблизости что-то находят. Было бы желание и потребность трудиться – подыскать дело всегда можно, – рассказывает Галина Ивановна.

«У нас прекрасный коллектив»

В школе меня встречает заведующая Светлана Новикова, с которой я заранее договорилась о встрече. Светлана Валентиновна – выпускница Вышетравинской школы и Рязанского университета. С годами не растеряла ни любознательности, ни чувства ответственности, ни задора. Уделяет внимание каждому из своих педагогов, в курсе успехов учеников школы, их проблем, поддерживает связь с администрацией села, руководством совхоза.

– У нас 56 учащихся плюс 18 дошколят. Наша школа – филиал Окской средней школы. До 9-го класса вышетравинские ребята учатся в нашей школе, а потом их возят на автобусе в Денежниково.

По мнению Светланы Валентиновны, ей повезло: работает с прекрасными педагогами. О своих коллегах говорит с искренним уважением.

– Не в каждой школе есть свой каток, а у нас он уже не один год. Это заслуга учителя физкультуры Юрия Макарцева и трудовика Анвара Хабиева. Алина Тимошина преподает английский и ритмику. А еще она увлекла ребят историей родного края, организовала фолк-группу Jolly Queen («Веселая королева»). И теперь ребята с успехом участвуют в фестивалях и конкурсах. Им интересны и походы по округе, и исследовательская работа под руководством Алины Марисовны. Она, выпускница исторического факультета МГУ, могла бы найти место и «покруче», но Алина Марисовна работает в Вышетравинской школе уже 10 лет и не собирается менять место работы.

– Мы выкладываем детское творчество с согласия родителей на Youtube, и один из зрителей, мурманский геофизик А.Д. Волков, так проникся нашим креативом, что три года подряд присылал нам пожертвования, которые позволили школе отремонтировать спортзал, сменить покрытие пола в актовом зале и пошить участницам фольклорной группы костюмы для выступлений. Мы ему очень благодарны! – делится Светлана Валентиновна.

Из века – в век

Алина Марисовна Тимошина в свободное время работает в архивах, изучает историю Вышетравина. Говорит, что село с таким названием на карте одно-единственное:

– Упоминается оно с первой половины XVII века в писцовых книгах, изданных В.Н. Сторожевым, как принадлежащее старинной, но небогатой боярской семье Кобяковых, выходцев то ли из касимовских татар, то ли прямо из Золотой Орды, и полученное ими за «московское сидение царя Василия» (Шуйского). К переписи 1628 года крошечная и разоренная Смутой деревня была поделена между двумя родственниками и состояла из 3-х крестьянских семей с «приемышами» (тремя приемными детьми) и 10-ти «пустых крестьянских мест» – брошенных домов.

А вот описание угодий говорит нам о совсем другом ландшафте, чем сейчас. Упоминается множество речек с большими сенокосами, дубравами и бобровыми ловлями по берегам. Сейчас от них остались лишь сухие овраги. Окрестности стали выглядеть тоже иначе. После Смуты новые хозяева начали распахивать земли на границе пронских черноземов и рубить дубравы. Экология XVII века! – иронично замечает Алина Марисовна. – В XIX – начале ХХ века земли села Вышетравина были отнесены к владениям помещиков Левашовых. Что касается населения, то до революции 1917 года местные крестьяне уходили на отхожие промыслы и в услужение – в Рязань и Москву (Собственно, и сегодня сельчане ищут нередко работу там же).

Никто не забыт – ничто не забыто

На стенде, посвященном героям-вышетравинцам, около 60 фамилий. А всего на войну из Вышетравина ушло более ста местных жителей. В числе тех, кто вернулся, – И.И. Радюхин, М.И. Никитина, М.А. Привезенцева, Г.Д. Замахин, В.Ф. Евтюхин.

Владимир Федорович Евтюхин был призван в Красную Армию в 1939-м, когда ему едва исполнилось 20 лет.

Во время войны служил в гаубично-артиллерийском полку 12 артиллерийской дивизии прорыва. В Польше был тяжело ранен, выжил, дошел до Берлина.

В наградных листах к каждой награде есть описание подвигов (на снимке внизу). Вот, например, один из них, когда Владимир Федорович был представлен к ордену Красной Звезды. За мужество и героизм в боях он был награжден медалью «За отвагу», орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалью «За взятие Берлина».

После возвращения в село Владимир Федорович был директором в Вышетравинской школе, и как о нем вспоминают, позволял детям и пошалить: у тех, кто прошел через горнило войны, было свое понимание строгости. Увы, уходят ветераны. Нет сегодня Владимира Евтюхина, других фронтовиков. Недавно сельчане простились с последним участником Второй мировой.

Очаг культуры не «остывает»

Об истории села, успехах работников совхоза «Павловский» можно узнать и в местной библиотеке. Вырезки из газет, фотографии начинала собирать Нина Васильевна Замахина. В 1970 году она, молоденькая выпускница Моршанского библиотечного техникума, по распределению приехала работать в Вышетравино.

– Я ведь каждый том в библиотеке в руках подержала. Всегда требовала с читателей бережного отношения к книге. Душа болела за работу. Однажды во время сильных дождей протекла крыша. Как же я плакала – боялась, что книги испортятся, – вспоминает Нина Васильевна. – Но помогло руководство совхоза.

Сейчас Нина Васильевна на пенсии. В библиотеке работает Екатерина Королева. Она и книжные выставки проведет, и со школьниками встретится, увлекая их в мир книг (кстати, фонд у библиотеки немалый – десять тысяч томов). А перед Новым годом провела в сельском доме культуры выставку новогодней игрушки и новогодних открыток, разместив на большом стенде фотографии, в которых отражена история. Я же застала ее за оформлением стенда, посвященного В.В. Вересаеву.

Село – труженик

В шестидесятых годах прошлого века для строительства совхоза и жилья из разных уголков страны в Вышетравино стали приезжать молодые парни и девчата, которые с готовностью брались за любое дело. Организационная работа была поручена первому директору – Ивану Васильевичу Храпкову. Основное направление хозяйства – цветоводство и выращивание на семена газонных трав. В хозяйстве выращивали розы, была своя пасека и крольчатник. Анатолий Михайлович Володин вместе с супругой Александрой Александровной (ныне уже покойной) приехали в село в 1970 году. Долгие годы проработали в совхозе. Он – механизатором, она – дояркой. Александра Александровна не раз становилась победительницей конкурсов операторов машинного доения. По словам Анатолия Михайловича, текучки в совхозе тогда не было, за труд люди получали неплохую зарплату.

Со временем в хозяйстве сложились даже свои династии: Ераткиных, Троицких, Никифоровых, Ермошиных, Иммануиловых, Королевых, Семилетовых.

После Храпкова больше тридцати лет совхоз «Павловский» возглавлял Николай Шибаев. До наступления новых экономических отношений хозяйство было примером хорошо организованного производственного процесса. Сейчас здесь новые времена. У хозяйства сменился собственник. Здесь больше не выращивают розы, не водят кроликов, нет крупного рогатого скота. Курс взят на выращивание зерновых и зерно-бобовых культур.

Нынешний генеральный директор ЗАО «Павловское» Евгений Данилин в Вышетравине не новичок. Он отработал здесь более 40 лет. Выпускник агрономического факультета Рязанского сельскохозяйственного института. Сельхозпредприятие входит в холдинг Окской птицефабрики, работает с прибылью.

– В прошлом году урожайность у нас была ниже, чем в 2015 году, – погода стояла неблагоприятная, но все планы мы выполнили. В этом году планируем выращивать сою и кукурузу на зерно. Главное – сдвинуть уборку урожая на сентябрь, так как очень высокая нагрузка на комбайны и другую технику. У нас уборочная площадь 7 тысяч гектаров, это немало. Есть 9 комбайнов «Джон Дир», в планах покупка новой техники. Штат укомплектован полностью. Так что все у нас хорошо.

Как оказалось, Евгений Данилин – давний подписчик нашей газеты. Высказывает свое мнение:

– Считаю, надо больше писать о людях труда. Вот написали вы об Иване Егоровиче Балове – и правильно! Жаль только, что под занавес жизни ему недостаточно оказывалось внимания, а ведь он того заслуживал, сколько хорошего для других сделал!

Власть местная

Михаил Красников стал главой администрации Вышетравинского сельского поселения недавно, он вступил в должность меньше года назад, но в курсе всех дел и проблем села.

– Бюджет у нас свой. Доходная часть – отчисления от ЗАО «Павловское», арендаторов, налоги плюс дотации района. Эти средства рассчитываем по всему муниципальному образованию, ведь у нас 18 населенных пунктов. Вышетравино – самое крупное. Здесь постоянно проживает (на сегодняшний день) 716 человек. Летом число жителей возрастает – приезжают дачники. Вопросы для сельской местности известные: работа с людьми, земельные отношения, благоустройство, – рассказывает Красников и отмечает не без удовольствия: – В прошлом году Вышетравино было удостоено второго места в районном конкурсе «Самый благоустроенный населенный пункт». Это, конечно, хорошо, но работы еще много: сухостойные деревья надо убрать, новые посадить. Проблем у нас, как и у всех, хватает, но мы не ждем, что все само собой решится. В Вышетравине на случай перебоев с водой – на каждой улице колодцы. Мусор на Рязанский полигон у нас регулярно вывозят работники МУП ЖКХ «Турлатово» – у нас с ними договор. В этом году планируем провести ямочный ремонт дорог и протянуть единый провод для осветительной системы, поменять несколько светильников, установить единый счетчик на освещение. Если удастся найти дополнительные средства, детские площадки установим.

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…Когда я шла к остановке автобуса, местная жительница рассказала, что в селе десять улиц: Новая, Прудная, Полевая, Овражная, Солнечная… Улицы коротенькие, но одно место в селе хоть и имеет привязку к местности, в почтовых адресах не указывается – Кошачьи Обдирки. Почему? Никто не знает… Но для тех, кто живет в Вышетравине, это не так уж и важно. Жители села его любят, а это главное.