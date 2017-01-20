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20.01.2017
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№10 (5297) |
Двадцать третья полоса
На здоровье
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Скованные одним холодом

Выходя на улицу в сильные морозы, лучше снять с себя металлические украшения, отказаться от алкоголя и хорошенько укутаться
Автор фото: Дмитрий Осинин | Скованные одним холодом
Фото: Дмитрий Осинин.

01-16-25 Наш эксперт

Ольга Вишневская,
заведующая отделением медицинской профилактики больницы № 10 города Рязани, врач-терапевт

Первая этой зимой волна холода обрушилась на Рязанскую область в самом начале наступившего года. А на контрасте с предшествующей оттепелью морозы показались особенно сильными. Зима продолжается, а значит, риск переохладиться, замерзнуть или получить обморожение по-прежнему очень высок. Как не стать жертвой зимних морозов – об этом в очередном выпуске «На здоровье».

Практикующие врачи называют несколько элементарных правил для холодного времени года, которые позволят избежать переохлаждения, обморожений и возможного попадания на больничную койку.

• Не пейте спиртного – алкогольное опьянение на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию тепла.

• Не курите на морозе – курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и таким образом делает конечности более уязвимыми.

• Носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь, как «капуста», – при этом между слоями одежды всегда должна быть прослойка воздуха, отлично удерживающая тепло. Лучше, чтобы верхняя одежда была непромокаемой.

• Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые носки часто служат основной предпосылкой для появления потертостей и обморожения. Особое внимание уделять обуви необходимо тем, у кого часто потеют ноги. В сапоги нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные – они впитывают влагу, оставляя ноги сухими.

• Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант – варежки с мехом внутри. Перчатки же из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают. Щеки и подбородок можно защитить шарфом. В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте специальным кремом.

• Не носите на морозе металлических (в том числе золотых и серебряных) украшений – колец, сережек и т.д. Во-первых, металл остывает гораздо быстрее тела до низких температур, вследствие чего возможно «прилипание» к коже с болевыми ощущениями и холодовыми травмами. Во-вторых, кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови. На морозе старайтесь избегать контакта голой кожи с металлом.

• Не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей – они распухнут, и вы не сможете снова надеть обувь. Необходимо как можно скорее дойти до теплого помещения. Если замерзли руки – попробуйте отогреть их под мышками.

• Вернувшись домой после длительной прогулки по морозу, обязательно убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей, носа и т.д. Пущенное на самотек обморожение может привести к гангрене и даже последующей потере конечности.

• Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест.

• В мороз прячьтесь от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше.

• Полезно на длительную прогулку на морозе захватить с собой пару сменных носков, варежек и термос с горячим чаем. Перед выходом на мороз надо поесть – вам может понадобиться энергия.

• Следует учитывать, что у молодого организма теплорегуляция еще не полностью настроена, а у пожилого и при некоторых болезнях эта функция бывает нарушена. Эти категории более подвержены переохлаждению и обморожениям, что следует учитывать.

• Подумайте, прежде чем согреваться. Не пользуйтесь сухим, лучистым источником тепла, например нагревательной лампой или костром, если ваша кожа обморожена. Обмороженную кожу легко обжечь.

• Пользуйтесь своим теплом. Если вы не можете зайти в помещение, воспользуйтесь теплом собственного тела: например, чтобы согреть пальцы и руки, засуньте их под мышки.

• Не растирайтесь снегом. Это вызывает трение кожи. Плюс к этому вы потеряете больше тепла, если очень сильно намокнете.

• При обморожении принимайте меры сразу же. Сильное обморожение требует профессионального медицинского внимания. Ткань отмирает, а это открывает двери инфекции. Можно потерять пальцы на руках и ногах, а в худшем случае – целые конечности. При глубоком обморожении кожа холодная, твердая и бесчувственная, при согревании синеет или багровеет.

• Не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть. Нежелательно ходить на отмороженных ногах, но это лучше, чем позволить им оттаять и замерзнуть снова. Поэтому, если вы считаете, что ходьба – ваш единственный путь к спасению, не снимайте ботинок или сапог с отмороженной ноги.

• Если вы застряли в автомобиле в очень морозную ночь, лучше всего сидеть внутри и не выходить в неизвестность. Вы рискуете заполучить гипотермию, т.е. у вас резко упадет температура тела, что может привести к гибели.

Симптомы холодовой травмы:

– Начинается дрожь, которая может усиливаться.

– Кожа холодная и сухая.

– Пульс медленный.

– Медленная скорость дыхания у пострадавшего.

– Измеренная температура тела 35°С или ниже.

– Сонливость, которая может прогрессировать до комы.

– Может произойти остановка сердца.

Общее охлаждение организма наступает, когда температура тела опускается ниже 34°С.

Самая распространенная ошибка при обморожении

Люди часто растирают пострадавшие участки тела шерстяной тканью, что приводит к омертвению кожи и появлению белых пятен на коже, а также появлению раздражения, ссадин, а иногда и сдиранию кожи. Впоследствии это приводит к кровоподтекам, мокнущим ранам или нарывам. Популярно в народе и растирание кожи снегом. Но это еще хуже, чем растирать ее шерстью. Дело в том, что снег на крепком морозе изобилует очень твердыми кристалликами льда. Кровеносные сосуды кистей и стоп очень хрупки, и поэтому возможно их повреждение: возникающие микро­ссадины на коже способствуют внесению и­нфекции.

Статья опубликована в номере 10 (5297) от 20 января 2017 года
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