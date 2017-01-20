– Однажды зимой в гололед неудачно упала и сломала руку. Теперь, когда иду по скользкому тротуару, контролирую буквально каждый шаг. Есть ли какие-то способы избежать травмы при падении?

Смирнова Ек., Рязань

Отвечает Алина Попова, врач-травматолог травмцентра городской больницы №11:

«Если вы чувствуете, что падения уже не избежать, постарайтесь присесть. Так уменьшится высота, с которой вы упадете. Кроме того, в момент падения надо попытаться сгруппироваться: втянуть голову и прижать локти к бокам. Если, поскользнувшись, вы теряете равновесие, ни в коем случае не падайте на выпрямленные руки; только на бок! Ведь если человек падает на спину, то угрозе подвергаются его позвоночник и голова. А если вы все-таки падаете на спину, прижмите подбородок к груди, а руки раскиньте как можно шире. Это застрахует вас от черепно-мозговой травмы. При падении со скользкой лестницы очень важно защитить лицо и голову: постарайтесь прикрыть их руками.

Пожилые люди из-за возрастных особенностей скелета нередко получают очень серьезные травмы и становятся инвалидами. В преклонном возрасте даже небольшой удар может стать причиной перелома, особенно это касается женщин. Поэтому немолодым людям вообще нежелательно выходить в гололедицу из дома без сопровождения. А если все-таки невозможно отложить выход из дома, то обязательно нужно брать с собой палочку с металлическим наконечником, которая позволит уменьшить скольжение.

Для зимы лучше всего выбирать обувь на плоской подошве из нескользящего материала (рифленой резины или каучука с глубоким протектором), при этом рифление должно идти поперек подошвы или по типу сетки. Главное правило – обувь должна быть устойчивой. Особенно внимательными нужно быть на крыльце магазинов, аптек и многих других организаций, при строительстве которых использовалась плитка».