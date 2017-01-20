Рок в фотографиях

Новый выставочный зал представил зрителям очередную экспозицию

Стильный просторный павильон с белыми стенами и иллюзорной игрой с пространством в ТРЦ «М5 Молл» стал центром притяжения внимания горожан. Это аскетичное пространство с экспозицией черно-белых фотографий особенно выделяется среди пестрых витрин бутиков. Робко спрашивая у охранников разрешение пройти, покупатели входят внутрь и от торгово-развлекательног досуга идут общаться с искусством.

В выставочном зале проходят выставки Центра фотографии имени братьев Люмьер. Он находится в Москве, на Болотной набережной. В трех залах общей площадью 900 кв. м практически каждые два месяца открываются новые выставки. Центр был создан на базе «Фотогалереи имени братьев Люмьер» Натальи Григорьевой и Эдуарда Литвинского в 2009 году и обладает огромной базой фотографий разных жанров советских и зарубежных авторов.

Помимо выставочной деятельности в Москве, центр представляет свои проекты по всей России (в Казани, Иркутске, Красноярске и других городах). Как рассказывает заместитель генерального директора Центра фотографии имени братьев Люмьер Иван Федянин, представители центра познакомились с устроителями ТРЦ «М5 Молл» в Москве и приняли решение о совместной деятельности.

– Нам предложили разместить выставку не на фудкорте или в зоне развлечений, как это обычно бывает, а в павильоне. Мы долго думали, как оборудовать торговое помещение под выставочное, и решили возвести в нем короб, который создает объем, перспективу и позволяет просматривать помещение насквозь, – рассказывает Иван Федянин.

В выставочном зале торгово-развлекательного центра с успехом уже прошла выставка «Иконы 90-х», теперь центр привез проект «Время колокольчиков», посвященный советскому рок-н-роллу.

«…Что ж теперь ходим круг да около, на своем поле как подпольщики? Если нам не отлили колокол, значит, здесь – время колокольчиков», – строки поэта и рок-музыканта Александра Башлачева точно отражали ощущения членов рок-тусовки по всей стране. Разные по звучанию и эстетике, они были объединены духом культурного андеграунда, который не угасал ни в эпоху застоя, ни в начавшуюся перестройку.

На фотовыставке представлены уникальные фото самых ярких и знаменитых представителей российского рока: групп «Аквариум», «Кино», «Зоопарк», «Алиса», «ДДТ», «АукцЫон», «Странные игры», «АВИА», «Ноль», «Объект насмешек», Александра Башлачева и Сергея Курехина. Это кадры лучших фотографов Москвы и Санкт-Петербурга, вхожих в рок- и арт-тусовку: Дмитрия Кондрата, Игоря Мухина, Сергея Борисова, Валерия Потапова, Виктории Ивлевой и других. Они снимали фестивали на улице Рубенштейна, репетиции, записи в студии, стихийные концерты и посиделки в кафе «Сайгон» – главном месте встреч всех модников Ленинграда.

Экспозиция будет интересна не только фанатам представленных групп, но и молодежи, которая мало знакома с их творчеством, а также ценителям фотоискусства, так как многие работы экспозиции представляют подлинную художественную ценность. Экспозиция размещена в помещении у входа № 6. Вход бесплатный.