Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

двухлетнего Саши. Этот сероглазый, русоволосый малыш оказался в детском учреждении, потому что его одинокая мама лишена родительских прав. Саша не единственный ее ребенок. Он очень подвижный, активный, любит заниматься с музыкальными игрушками, легко общается со взрослыми людьми и сверстниками. А­нкета № 4934.

Никите прошлым летом исполнилось пятнадцать лет. Голубоглазый, светловолосый подросток был не единственным ребенком в семье, но родители Никиты умерли. Так он оказался в детском доме. Никита – очень исполнительный, трудолюбивый. Ему присуща артистичность, которую он ярко проявляет в драматическом кружке. У Никиты много увлечений: он любит играть в шашки и футбол, катается на роликовых коньках. А­нкета № 3990.

Тринадцатилетний Саша – брат Никиты. Такой же голубоглазый, светловолосый, как старший брат, Саша оказался в детском учреждении после смерти родителей. Он очень легкий в общении, отзывчивый подросток. Саша всегда готов узнавать что‑то новое и потому хорошо и старательно учится в школе. Есть у него и увлечение – спорт. Саша всегда с азартом и удовольствием участвует в спортивных соревнованиях. Анкета № 3991.

Вере в августе исполнится шестнадцать. Эта голубоглазая, светловолосая девушка была не единственным ребенком в семье, но ее отец и мама лишены родительских прав. Вера очень послушная, скромная, доброжелательная девушка. Она любит рассматривать книги. Охотно выполняет поручения взрослых, делает все аккуратно, не спеша. Легко вступает в контакт, с интересом общается со взрослыми людьми. Анкета № 2813.

Марии в октябре исполнилось четырнадцать лет. Голубоглазая, светловолосая Маша – не единственный ребенок в семье, но ее папа и мама лишены родительских прав. Очень спокойная, уравновешенная, доброжелательная Маша любит играть в сюжетные игры, охотно выполняет поручения старших. Любит ухаживать за младшими детьми – одевать их, рассматривать вместе с ними книжки. А еще Маша очень любит рисовать. Анкета № 2816.