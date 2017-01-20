В полшаге от Царьграда

20 января 1978 года во время русско-турецкой войны отряд генерала Михаила Скобелева занял турецкий город Адрианополь

Взятие Адрианополя произошло уже на заключительном этапе войны – 20 января 1878 года. В зимнюю кампанию 1878 года русским войскам противостояла армия турок под командованием Сулейман-паши. Развив наступление по широкому фронту, генерал от инфантерии Федор Федорович Радецкий, генералы Михаил Дмитриевич Скобелев и Иосиф Владимирович Гурко, а также генерал-майор князь Имеретинский искусным маневром победили расчлененную турецкую армию. Направив основной удар против сил Вессель-паши к югу от Шипкинского перевала, генерал Скобелев окружил и разгромил всю турецкую армию, взяв в плен 36 тысяч человек.

17 января русские выдвинулись к Пловдиву и спустя несколько дней взяли Адрианополь, отрезав Сулейман-пашу, который со своей 50-тысячной армией находился далеко на западе. Адрианополь уже захватывали войска фельдмаршала Ивана Дибича в 1829 году. Тогда это стало причиной победоносного окончания войны. После серии незначительных стычек турецкий полководец отступил через горы к Энезу на Эгейском море. Затем в Александруполисе его войска погрузились на корабли и морем переправились в Стамбул. В свою очередь, русская армия, развивая успех, выдвинулась на линию Силиври-Чаталджа-Карабурун, оказавшись 30 января в непосредственной близости от турецкой столицы.

Угроза возникла для столицы Турецкой империи Константинополя. В этот раз напуганный султанский двор быстро заключил предварительный выгодный для России мирный договор в Сан-Стефано. Но усилиями Великобритании и Германии на Берлинском конгрессе в том же 1878 году условия мира были скорректированы. Была признана независимость Сербии и Румынии, Болгария получила автономию, Россия – Южную Бессарабию и крепости Карс, Ардаган и Батум на Кавказе. Однако установить прочный контроль над землями южных славян Российской империи не удалось, а покоритель турок Скобелев скончался в 1882 году в Москве от паралича сердца при невыясненных до конца обстоятельствах. Имперская мечта России о Константинополе и контроле над проливами Босфор и Дарданеллы осталась нереализованной.

Имперские амбиции России всегда беспокоили европейских партнеров. И теперь, когда империя осталась в прошлом, а вместе с ней и территориальные претензии, беспокойство других держав по поводу могущества России дает о себе знать.