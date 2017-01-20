Вышли из Переяславля

Областная общественно-политическая газета
06:38 МСК
Пятница
20 января 2017 года
№10 (5297)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Касимове Рязанской области презентовали фильм о местных святых и святынях Рязанская область вошла в двадцатку лучших в Дельфийском рейтинге субъектов РФЖительница Рязанской области не запирала входную дверь, этим воспользовался вор В Рязани студенты-медики отметят Татьянин день на интеллектуальном балу Рязанцы присоединяются к Году экологии Главный студенческий праздник в Рязанской области пройдет на территории воздушно-десантного училища В Рязани прошла битва за пояса В региональном отборочном этапе Ночной хоккейной лиги Рязанской области (дивизион Любитель 40+), информационным партнером которой выступает газета «Рязанские ведомости», проведены матчи девятого тура. В Рязанской библиотеке им. Есенина открылась выставка старинной фотографии из коллекции Анатолия ОсипенковаИз магазина в Рязанской области злоумышленник украл спиртное Главная хоккейная команда Рязанской области ХК «Рязань» потерпела поражение от «Рубина» Главная команда Рязанской области по футзалу успешно выступает в российском первенстве В Рязанской области объявлено метеопредупреждение Глава Рязани Владислав Фролов наградил директора ХК «Рязань» В Рязани подвели итоги областного конкурса «Рождественская сказка»За ночь с улиц Рязани вывезли 3 562 кубометра снегаЭкологический киноклуб будет работать в Рязани на новой площадкеХод капремонта многоквартирных домов обсудили на совещании в правительстве Рязанской областиВ Рязани ищут очевидцев ДТП Рязанская спортсменка-паралимпийка стала призером всероссийской лыжной гонки Молодых рязанцев приглашают принять участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов В областном лагере актива «Пламенный» участники Российского движения школьников читали газету «Рязанские ведомости» Древо профессий своей семьи составили рязанские школьники для конкурса В Рязанской области ушедшая в занос легковушка столкнулась с «КамАЗом»В Рязани открылась «выставка-антидепрессант» Евгении Гапчинской
Главная страница / Новости Рязани и области
20.01.2017
Просмотров: 51
№10 (5297) |
Двадцать первая полоса
Хронограф
Версия для печати

Вышли из Переяславля

406 лет назад было сформировано 1-е Рязанское ополчение
Вышли из Переяславля

В конце декабря – начале января 1611 года воевода Переяславля-Рязанского полковник Прокопий Петрович Ляпунов принял решение о создании земского ополчения для освобождения Москвы от польско-литовских интервентов.

Выдающийся военно-политический и государственный деятель П.П. Ляпунов координировал действия всех патриотических сил, которые принимали его национальную программу. В Переяславле-Рязанском он сформировал так называемое походное правительство России.

В начале марта 1611 года 1-е Рязанское земское ополчение двинулось очищать Москву от интервентов. Блестящий полководец и дипломат Прокопий Ляпунов сумел за рекордно короткие сроки организовать и привести к Москве боеспособное войско, которое могло бы освободить первопрестольную от оккупантов и предателей из боярского окружения, засевшего вместе с захватчиками в Московском кремле. Но в результате заговора интервентов и пропольски настроенного русского боярства вождь первого народного ополчения был убит 22 июля 1611 года.

Как известно, к месту сбора войск в Коломне и Серпухове отряды ополченцев шли разными дорогами. Основное ядро ополчения под началом Прокопия Ляпунова вышло из Переяславля-Рязанского.

В 1611 году в Переяславле-Рязанском было два православных храма, связанных с именем святителя Василия Рязанского: Борисоглебский и Успенский. В 1609 году из Борисоглебского собора в Успенский были перенесены мощи знаменитого епископа. Важно отметить, что в этой торжественной церковной церемонии вместе с владыкой Феодоритом принимал участие и полковник Прокопий Ляпунов.

Для того чтобы освятить патриотическое движение и придать ему соответствующий статус, архиепископ Феодорит благословил со святою помощью на ратный подвиг славное воинство вождя первого Рязанского ополчения думного дворянина Прокопия Петровича Ляпунова. Сакральное благословение архиепископа могло совершиться в древнейшем Борисоглебском соборе. Однако в 1521-1522 годах, после силового присоединения Рязанского княжества к Московскому, епископская кафедра была перенесена из бывшего Борисоглебского кафедрального собора в исторический центр города Переяславля-Рязанского, в кремль, в Успенский храм, который стал кафедральным и сохранял этот статус несколько столетий (переименован в Христорождественский в 1753 году).

Именно отсюда, от стен Старого Успенского (Христорождественского) собора, и отправилось под православными знаменами 1-е Рязанское ополчение во главе с Прокопием Ляпуновым освобождать Москву от польско-литовских интервентов.

Великий подвиг рязанского воеводы П.П. Ляпунова по организации 1-го Рязанского земского ополчения необходимо увековечить, а для этого установить соответствующий памятный знак на стене Христорождественского (Старого Успенского собора) или около него. Необходимо совершить этот исторический акт в год 800-летия села Исады.

Прокопий Петрович Ляпунов (1561/62 –1611) – выдающийся русский военно-политический деятель. В 1611 году создал и возглавил 1-е Рязанское земское ополчение для освобождения Москвы от польско-литовских оккупантов. Убит в результате заговора 22 июля 1611 года. Погребен в Троице-Сергиевой Лавре.

Феодорит (1551-1617) – местночтимый святой. Рукоположен в сан архиепископа митрополитом Гермогеном в 1605 году. При архиепископе Феодорите в 1609 году были перенесены из Борисоглебского собора в Успенский мощи Святителя Василия Рязанского.

Владимир Семин,
член Союза писателей России

Статья опубликована в номере 10 (5297) от 20 января 2017 года
В полшаге от Царьграда
20 января 1978 года во время русско-турецкой войны отряд генерала Михаила Скобелева занял турецкий город Адрианополь
Ирина Сизова
Край рябинный
Новая книга Василия Кашаева рассказывает о прошлом и настоящем земли пителинской
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Зима – время творить
Подведены итоги областного конкурса «Рождественская сказка»
Вероника Шелякина
Событие
Комплексный подход
Губернатор Олег Ковалев провел совещание по результатам работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в 2016 году
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Перспективный менеджер
Глава Рязани Владислав Фролов наградил директора ХК «Рязань»
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Вклад в закрома Родины
Личным подсобными хозяйствам области, занимающимся производством молока, господдержка предоставляется в виде субсидий из областного бюджета
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Все страны в гости к нам
XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов будет посвящен в Рязанской области предстоящий Татьянин день
Людмила Иванова
Событие
Корни будущей профессии
Рязанские школьники больше узнали о специальностях своих предков
Анна Добролежа
Событие
Неделя глазами экспертов
Тема дня
Жить и дышать свободно
С начала антитабачной кампании количество желающих отказаться от вредной привычки увеличилось
Светлана Максимова
Читатель - газета
Бесценное «омолаживание»
Вероника Шелякина
Читатель - газета
Микрофинансовые организации ограничили в процентах
Читатель - газета
На прежнем уровне
Актуально
Это неминуемо произойдет
Режиссер Андрей Шальопа – о возрождении отечественного кинематографа
Актуально
Пенсия в рассрочку
Экономисты призывают правительство отказаться от единовременных выплат в пользу ежемесячной или ежегодной прибавки к пенсии
Без барьеров
Новые горизонты
Недуг – вовсе не повод отказываться от мечты
Ольга Трубушкина
Без барьеров
Шанс на выздоровление
Маленькой девочке требуется лечение
Ольга Трубушкина
Общество
Предприимчивый Селезнев
Как агроном к земле из торговли вернулся
Юрий Евстифеев
Наше время
Фестиваль с ароматом моря
Как попасть на международный молодежный фестиваль в Сочи?
Елена Серебрякова
Наше время
Фильм «Белый Бог» 2014 год
Режиссер – Корнел Мундруцо
Елена Серебрякова
Что новенького?
Путь на телеэкран
Рязанцы успешно выступают на международном фестивале КВН «КиВиН-2017» в Сочи
Елена Серебрякова
Спорт
На пути к громким победам
Рязанские лучники провели первый этап отбора на главные старты года
Вячеслав Астафьев
Достижение
Четвертый
Федерация стрельбы из лука и арбалета Рязанской области назвала лучшего спортивного журналиста 2016 года
Спорт
Фестиваль равных возможностей
В Михайлове прошли спортивные соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
Спорт
Впереди – удар Лемана
Иван Алпатов впервые в истории рязанского бильярда стал обладателем серебряной медали первенства России
Вячеслав Астафьев
Туризм
Добро пожаловать!
Туристический поток в Рязанскую область растет
Людмила Иванова
Общество
Вклад в иностранном банке
Новости
От пятницы до пятницы
Наши новости
Рок в фотографиях
Новый выставочный зал представил зрителям очередную экспозицию
Анна Добролежа
Ищу маму
Ищу маму
На здоровье
Скованные одним холодом
Выходя на улицу в сильные морозы, лучше снять с себя металлические украшения, отказаться от алкоголя и хорошенько укутаться
Людмила Иванова
На здоровье
Вопрос – ответ
Точка на карте
80 лет Рязанской области
Вышетравино
Лада Петрова
Фотовзгляд
Снежные сказки
Лада Петрова
Вернисаж
Свет в темных красках
Художник Федор Савельев представил рязанцам свои аллегорические образы
Анна Добролежа
№ 10 (5297) от
20 января 2017
Архив номеров
В свежем номере
Зима – время творить
Подведены итоги областного конкурса «Рождественская сказка»
Комплексный подход
Губернатор Олег Ковалев провел совещание по результатам работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в 2016 году
Перспективный менеджер
Глава Рязани Владислав Фролов наградил директора ХК «Рязань»
Вклад в закрома Родины
Личным подсобными хозяйствам области, занимающимся производством молока, господдержка предоставляется в виде субсидий из областного бюджета
Все страны в гости к нам
XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов будет посвящен в Рязанской области предстоящий Татьянин день
Корни будущей профессии
Рязанские школьники больше узнали о специальностях своих предков
Неделя глазами экспертов
Жить и дышать свободно
С начала антитабачной кампании количество желающих отказаться от вредной привычки увеличилось
Бесценное «омолаживание»
Микрофинансовые организации ограничили в процентах
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru