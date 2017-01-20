Вышли из Переяславля

406 лет назад было сформировано 1-е Рязанское ополчение

В конце декабря – начале января 1611 года воевода Переяславля-Рязанского полковник Прокопий Петрович Ляпунов принял решение о создании земского ополчения для освобождения Москвы от польско-литовских интервентов.

Выдающийся военно-политический и государственный деятель П.П. Ляпунов координировал действия всех патриотических сил, которые принимали его национальную программу. В Переяславле-Рязанском он сформировал так называемое походное правительство России.

В начале марта 1611 года 1-е Рязанское земское ополчение двинулось очищать Москву от интервентов. Блестящий полководец и дипломат Прокопий Ляпунов сумел за рекордно короткие сроки организовать и привести к Москве боеспособное войско, которое могло бы освободить первопрестольную от оккупантов и предателей из боярского окружения, засевшего вместе с захватчиками в Московском кремле. Но в результате заговора интервентов и пропольски настроенного русского боярства вождь первого народного ополчения был убит 22 июля 1611 года.

Как известно, к месту сбора войск в Коломне и Серпухове отряды ополченцев шли разными дорогами. Основное ядро ополчения под началом Прокопия Ляпунова вышло из Переяславля-Рязанского.

В 1611 году в Переяславле-Рязанском было два православных храма, связанных с именем святителя Василия Рязанского: Борисоглебский и Успенский. В 1609 году из Борисоглебского собора в Успенский были перенесены мощи знаменитого епископа. Важно отметить, что в этой торжественной церковной церемонии вместе с владыкой Феодоритом принимал участие и полковник Прокопий Ляпунов.

Для того чтобы освятить патриотическое движение и придать ему соответствующий статус, архиепископ Феодорит благословил со святою помощью на ратный подвиг славное воинство вождя первого Рязанского ополчения думного дворянина Прокопия Петровича Ляпунова. Сакральное благословение архиепископа могло совершиться в древнейшем Борисоглебском соборе. Однако в 1521-1522 годах, после силового присоединения Рязанского княжества к Московскому, епископская кафедра была перенесена из бывшего Борисоглебского кафедрального собора в исторический центр города Переяславля-Рязанского, в кремль, в Успенский храм, который стал кафедральным и сохранял этот статус несколько столетий (переименован в Христорождественский в 1753 году).

Именно отсюда, от стен Старого Успенского (Христорождественского) собора, и отправилось под православными знаменами 1-е Рязанское ополчение во главе с Прокопием Ляпуновым освобождать Москву от польско-литовских интервентов.

Великий подвиг рязанского воеводы П.П. Ляпунова по организации 1-го Рязанского земского ополчения необходимо увековечить, а для этого установить соответствующий памятный знак на стене Христорождественского (Старого Успенского собора) или около него. Необходимо совершить этот исторический акт в год 800-летия села Исады.

Прокопий Петрович Ляпунов (1561/62 –1611) – выдающийся русский военно-политический деятель. В 1611 году создал и возглавил 1-е Рязанское земское ополчение для освобождения Москвы от польско-литовских оккупантов. Убит в результате заговора 22 июля 1611 года. Погребен в Троице-Сергиевой Лавре.

Феодорит (1551-1617) – местночтимый святой. Рукоположен в сан архиепископа митрополитом Гермогеном в 1605 году. При архиепископе Феодорите в 1609 году были перенесены из Борисоглебского собора в Успенский мощи Святителя Василия Рязанского.

Владимир Семин,

член Союза писателей России