Областная общественно-политическая газета
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№10 (5297)
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20.01.2017
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№10 (5297) |
Двадцать первая полоса
Хронограф
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Край рябинный

Новая книга Василия Кашаева рассказывает о прошлом и настоящем земли пителинской
Край рябинный

Очерки и рассказы известного краеведа из Пителина заслуживают пристального внимания. Лейтмотив книги «Пителинские были» – сохранение традиций родного края. Наряду с этим автор с большой тревогой рассказывает о вопиющих фактах и вандализма, а порой просто и равнодушия сельских жителей.

Значительная часть книги посвящена славным землякам – героям Великой Отечественной войны, деятелям науки и культуры. Сокровенно поведал он в книге о русском писателе, уроженце земли пителинской Борисе Можаеве и о том, что пока селяне достойно не увековечили память о писателе.

Прекрасен очерк Василия Кашаева о созидательном творчестве замечательного русского историка, мыслителя, публициста Аполлона Григорьевича Кузьмина. Его родина – село Высокие Поляны Пителинского района. Богатое историко-литературное наследие писателя для того и сохранилось, чтобы воспитывать сегодня истинных патриотов.

Песнь природному певческому дарованию знатной землячки Татьяны Синицыной пропета в очерке «Душевный дар». Запоминается рассказ об уходящей в небытие местной традиции – выпечке пителинских черепенников – маленьких куличиков, испеченных из гречневой муки на конопляном масле. А что же мешает нам сохранить добрую кулинарную традицию?! Масло конопляное можно заменить на растительное. В дни зимних праздников самое время приобщить детей к доброй местной традиции, угостив их вкусными черепенниками. Похвалу этому кушанью написала Елена Доронина:

Мастерицы выпекают
Их из гречневой муки.
Объеденье, во рту тают
Эти сдобные рожки.
Не ватрушку иль вареник,
Наш пителинский народ
Обожает черепенник,
Без него и чай не пьет.

Жаль, что тираж издания невелик. Но если судьба соблаговолит автору в будущем повторить издание, то хочется высказать некоторые замечания, пожелания.

Особого внимания заслуживает тема старообрядчества, освещенная автором. Протопоп Аввакум, старообрядцы, не изменив своей вере, уподобились героям. И негоже называть их беспоповцами. Честнее – старообрядцами или раскольниками. В целом же книга Василия Кашаева «Пителинские были» стала достойным вкладом в местное краеведение. От всей души хочется поблагодарить автора издания за этот содержательный, без прикрас, рассказ об историческом прошлом пителинского края с древних времен и до наших дней.

Замечательно, что книга «Пителинские были» превосходно оформлена не только иллюстративным материалом, но и замечательными лирическими зарисовками Василия Кашаева:

Среди полей, дубрав, лугов
Душою отдыхаю,
Любуюсь шапками стогов,
По морю трав шагаю.
Кругом такая благодать,
Дух русский и былинный!
Я жизнь свою готов отдать
За этот край рябинный.

Книга Василия Кашаева «Пителинские были» вышла в издательстве «Литера М», а PDF – версия книги размещена на официальном сайте муниципального образования – Пителинский район.

Майя Мартолина,
г. Рязань

Статья опубликована в номере 10 (5297) от 20 января 2017 года
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