От пятницы до пятницы

«Творческое трио» в Касимове (13 января)

Чеканка, горячая эмаль, резьба по дереву, изделия из соломки – более 60 уникальных работ трех авторов можно увидеть на открывшейся в центре культурного развития выставке декоративно-прикладного творчества. В экспозиции выставки «Творческое трио» представлены работы члена Союза художников России, Почетного гражданина Касимова, чеканщика и эмальера Бориса Александрова; члена Союза архитекторов Москвы, уроженца Касимова Александра Кириллова; художника, руководителя студии декоративно-прикладного искусства Касимовского центра культурного развития Светланы Бауровой. Первые посетители выставки смогли лично пообщаться с мастерами. Авторы рассказали о своем творчестве, о работе над эксклюзивными экспонатами выставки.

База есть – будут и мастера (14 января)

В Академии тенниса им. Н.Н. Озерова состоялось закрытие международного теннисного турнира среди юношей и девушек до 15 лет «Кубок Кремля». В нем приняли участие около 200 спортсменов из 13 стран мира. В решающих матчах за награды боролись теннисисты из России, Франции, Канады. По словам вице-президента федерации тенниса России Владимира Лазарева, в Рязани начал действовать Центр спортивной подготовки. Это сулит хорошие перспективы в становлении мастеров высокого класса. Подготовка теннисиста – многолетний процесс. Большого мастера создают десятки лет непрерывной работы, а потом о нем будет говорить вся Россия, а может быть, даже и весь мир. Владимир Лазарев считает, что у Рязани очень перспективное теннисное будущее. Впереди командное первенство России в старшей возрастной группе, много соревнований российского теннисного тура.

Прокуроров поздравили (16 января)

Торжества, посвященные 295-й годовщине образования прокуратуры России, прошли в областном театре драмы. Сотрудников с профессиональным праздником поздравили губернатор Олег Ковалев, председатель областной Думы Аркадий Фомин и прокурор области Олег Черныш. Было отмечено, что доверие граждан к работе сотрудников органов прокуратуры возрастает. Ежегодно в прокуратуру области поступают около 23 тысяч обращений граждан. За последний год с помощью прокуратуры было устранено более 15 тысяч нарушений прав участников уголовных процессов. Борьба с коррупцией остается важнейшей задачей прокуратуры. В прошлом году по прокурорским материалам на коррупционеров в регионе было возбуждено 12 уголовных дел. Всего правоохранительными органами в суды было направлено более 80 уголовных дел о коррупционных преступлениях, 85 человек осудили.

«Битва» киноманов (17 января)

Журналисты газеты «Рязанские ведомости» оказались знатоками кино. Команда нашего издания победила в киновикторине среди региональных СМИ. В состязании приняли участие команды от семи рязанских СМИ. Участники викторины под названием «Битва рязанских СМИ» ответили на 41 вопрос. Часть заданий заключалась в том, чтобы определить киноработу по аудио – или видеофрагменту. Проверялось, насколько хорошо участники ориентируются в отечественных и зарубежных киноновинках, а также в кино, уже ставшем классикой, помнят ли отдельные эпизоды из фильмов, знают ли актеров и режиссеров. По итогам двух туров «Битвы…» победила команда «Рязанских ведомостей», набрав в общей сложности 31 балл. На втором месте – «МедиаРязань» (вместе с изданием «ПроГород»), на третьем – телекомпания «Край Рязанский».

Отпечатки времени (19 января)

В Рязанской библиотеке им. Есенина открылась выставка старинной фотографии из коллекции Анатолия Осипенкова. В экспозиции представлены фото из семейных архивов, многим отпечаткам около века. Этой выставкой Анатолий Яковлевич старается привлечь общественное внимание к сохранению родовой памяти, к проблемам бережного отношения к семейным фотодокументам, по которым можно изучать историю страны.