«Как можно открыть вклад в иностранном банке? Есть ли какие-то ограничения?

Елизавета Киселева, г. Рязань»

Отвечает управляющий Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Маргарита Владимировна Одинцова:

– Смотря что вы вкладываете в понятие «иностранный банк». Многие западные банки учредили дочерние структуры в России с различной долей участия в их уставном капитале. Однако все эти «дочки» – такие же резиденты российской банковской системы, как и отечественные банки.

Ряд иностранных банков имеет в России представительства, аккредитованные при Банке России. Здесь потенциальный клиент может получить консультации о предоставляемых услугах, об условиях размещения вклада, о том, какие документы требуются для открытия счета. Однако представительство не является юридическим лицом, не имеет права заниматься коммерческой деятельностью, в том числе приемом средств от вкладчиков.

Нельзя открыть счет за рубежом и через российскую «дочку» иностранного банка. Впрочем, своему постоянному клиенту «дочка» может предоставить рекомендацию в «материнский» банк. Для этого вкладчик должен заработать положительную кредитную историю в российской «дочке».

Если же вам действительно нужен банк-нерезидент, тогда придется ехать за границу. Существуют посреднические фирмы, которые могут избавить вас от этой необходимости. Но их услуги дороги, а кроме этого, среди них могут оказаться мошенники.

Россияне, за исключением отдельных категорий лиц, определенных законодательством, могут без ограничений открывать счета (вклады) в иностранной валюте и валюте РФ в банках, расположенных за пределами территории РФ. Закон не ограничивает размер суммы, которую можно перевести на иностранный банковский счет. Однако россиянин, ставший клиентом иностранного банка, должен в течение месяца со дня открытия, закрытия или изменения реквизитов счета в иностранном банке поставить об этом в известность налоговые органы по месту своего учета.

А вот требования зарубежных банкиров могут оказаться довольно жесткими. Во всех странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), приняты законы по борьбе с «отмыванием» денег, поэтому местные банки ввели жесткий контроль над клиентами: обязательное установление личности клиента, источника его доходов и т.д. Бывают и такие требования, на выполнение которых у потенциального клиента могут уйти месяцы. Поэтому перед тем как принять решение об открытии счета, обязательно нужно выяснить у ответственного за проверку клиентов менеджера точный перечень документов, которые необходимо представить.