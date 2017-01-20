Добро пожаловать!

Областная общественно-политическая газета
06:37 МСК
Пятница
20 января 2017 года
№10 (5297)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
За ночь с улиц Рязани вывезли 3 562 кубометра снегаРязанская спортсменка-паралимпийка стала призером всероссийской лыжной гонки В Рязанской области объявлено метеопредупреждение Экологический киноклуб будет работать в Рязани на новой площадкеВ Рязани открылась «выставка-антидепрессант» Евгении ГапчинскойВ Рязани ищут очевидцев ДТП В Рязани студенты-медики отметят Татьянин день на интеллектуальном балу Рязанцы присоединяются к Году экологии В Рязанской области ушедшая в занос легковушка столкнулась с «КамАЗом»Из магазина в Рязанской области злоумышленник украл спиртное Рязанская область вошла в двадцатку лучших в Дельфийском рейтинге субъектов РФВ Касимове Рязанской области презентовали фильм о местных святых и святынях Главный студенческий праздник в Рязанской области пройдет на территории воздушно-десантного училища В Рязани прошла битва за пояса В Рязани подвели итоги областного конкурса «Рождественская сказка»В областном лагере актива «Пламенный» участники Российского движения школьников читали газету «Рязанские ведомости» Глава Рязани Владислав Фролов наградил директора ХК «Рязань» Главная команда Рязанской области по футзалу успешно выступает в российском первенстве Молодых рязанцев приглашают принять участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов В региональном отборочном этапе Ночной хоккейной лиги Рязанской области (дивизион Любитель 40+), информационным партнером которой выступает газета «Рязанские ведомости», проведены матчи девятого тура. Древо профессий своей семьи составили рязанские школьники для конкурса Ход капремонта многоквартирных домов обсудили на совещании в правительстве Рязанской областиВ Рязанской библиотеке им. Есенина открылась выставка старинной фотографии из коллекции Анатолия ОсипенковаГлавная хоккейная команда Рязанской области ХК «Рязань» потерпела поражение от «Рубина» Жительница Рязанской области не запирала входную дверь, этим воспользовался вор
Главная страница / Новости Рязани и области
20.01.2017
Просмотров: 58
№10 (5297) |
Шестнадцатая полоса
Туризм
Версия для печати

Добро пожаловать!

Туристический поток в Рязанскую область растет
Автор фото: Людмила Иванова | Добро пожаловать!
Фото автора.

В период новогодних праздников регион посетили 14,5 тысячи туристов, об этом сообщает министерство культуры и туризма Рязанской области. В прошлом году новогодние каникулы были длиннее на два дня, и регион тогда посетили примерно 17 тысяч человек.

В этом году наблюдается рост туристического потока. В период новогодних праздников Рязанскую область посещали в среднем порядка 1800 туристов в день. В прошлом году этот показатель составил 1700 человек в день.

В целом в период прошедших новогодних каникул свыше 87 тысяч человек – туристов и жителей региона – побывали в музеях, монастырях, развлекательных и рекреационных комплексах области. Это на 7 тысяч человек больше, чем в прошлом году.

Увеличение туристического потока в областном минкульте связывают с тем, что в регионе растет число мест для рекреационного туризма (это катки, тюбинги, лыжные трассы и т.д.). Открываются новые базы отдыха с развитой инфраструктурой. Рекреационный туризм сегодня очень популярен, поэтому в прошедшие зимние каникулы загородные комплексы были загружены полностью.

– Люди едут целыми семьями, дружескими компаниями на природу, в лес, за активным отдыхом, – подчеркнула, комментируя увеличение турпотока в регион, заместитель министра культуры и туризма области Ольга Голева.

Туристическую привлекательность Рязанской области также обеспечивают музеи, которые, отвечая требованиям времени, стали предлагать разнообразные интерактивные программы. Гости имеют возможность выбрать, что им более интересно – посетить выставку, например, или принять участие в мастер-классе.

Гости в регион приезжают как организованными группами на автобусах, так и индивидуально, то есть своим ходом.

В качестве наиболее активных в плане развития туризма муниципалитетов Ольга Голева назвала города Рязань, Касимов, Скопин, а также Шацкий, Шиловский, Клепиковский и Рыбновский районы. Причем у каждого из муниципалитетов есть своя туристическая «изюминка». Шацкий район, например, является центром паломнического туризма, Скопин славится гончарным промыслом, а Касимов известен как город двух культур – русской и татарской.

Статья опубликована в номере 10 (5297) от 20 января 2017 года
Впереди – удар Лемана
Иван Алпатов впервые в истории рязанского бильярда стал обладателем серебряной медали первенства России
Вячеслав Астафьев
Вклад в иностранном банке
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Зима – время творить
Подведены итоги областного конкурса «Рождественская сказка»
Вероника Шелякина
Событие
Комплексный подход
Губернатор Олег Ковалев провел совещание по результатам работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в 2016 году
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Перспективный менеджер
Глава Рязани Владислав Фролов наградил директора ХК «Рязань»
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Вклад в закрома Родины
Личным подсобными хозяйствам области, занимающимся производством молока, господдержка предоставляется в виде субсидий из областного бюджета
По материалам официального сайта Правительства области
Событие
Все страны в гости к нам
XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов будет посвящен в Рязанской области предстоящий Татьянин день
Людмила Иванова
Событие
Корни будущей профессии
Рязанские школьники больше узнали о специальностях своих предков
Анна Добролежа
Событие
Неделя глазами экспертов
Тема дня
Жить и дышать свободно
С начала антитабачной кампании количество желающих отказаться от вредной привычки увеличилось
Светлана Максимова
Читатель - газета
Бесценное «омолаживание»
Вероника Шелякина
Читатель - газета
Микрофинансовые организации ограничили в процентах
Читатель - газета
На прежнем уровне
Актуально
Это неминуемо произойдет
Режиссер Андрей Шальопа – о возрождении отечественного кинематографа
Актуально
Пенсия в рассрочку
Экономисты призывают правительство отказаться от единовременных выплат в пользу ежемесячной или ежегодной прибавки к пенсии
Без барьеров
Новые горизонты
Недуг – вовсе не повод отказываться от мечты
Ольга Трубушкина
Без барьеров
Шанс на выздоровление
Маленькой девочке требуется лечение
Ольга Трубушкина
Общество
Предприимчивый Селезнев
Как агроном к земле из торговли вернулся
Юрий Евстифеев
Наше время
Фестиваль с ароматом моря
Как попасть на международный молодежный фестиваль в Сочи?
Елена Серебрякова
Наше время
Фильм «Белый Бог» 2014 год
Режиссер – Корнел Мундруцо
Елена Серебрякова
Что новенького?
Путь на телеэкран
Рязанцы успешно выступают на международном фестивале КВН «КиВиН-2017» в Сочи
Елена Серебрякова
Спорт
На пути к громким победам
Рязанские лучники провели первый этап отбора на главные старты года
Вячеслав Астафьев
Достижение
Четвертый
Федерация стрельбы из лука и арбалета Рязанской области назвала лучшего спортивного журналиста 2016 года
Спорт
Впереди – удар Лемана
Иван Алпатов впервые в истории рязанского бильярда стал обладателем серебряной медали первенства России
Вячеслав Астафьев
Новости
От пятницы до пятницы
Дата
В полшаге от Царьграда
20 января 1978 года во время русско-турецкой войны отряд генерала Михаила Скобелева занял турецкий город Адрианополь
Ирина Сизова
Хронограф
Вышли из Переяславля
406 лет назад было сформировано 1-е Рязанское ополчение
Хронограф
Край рябинный
Новая книга Василия Кашаева рассказывает о прошлом и настоящем земли пителинской
Наши новости
Рок в фотографиях
Новый выставочный зал представил зрителям очередную экспозицию
Анна Добролежа
Ищу маму
Ищу маму
На здоровье
Скованные одним холодом
Выходя на улицу в сильные морозы, лучше снять с себя металлические украшения, отказаться от алкоголя и хорошенько укутаться
Людмила Иванова
На здоровье
Вопрос – ответ
Точка на карте
80 лет Рязанской области
Вышетравино
Лада Петрова
Фотовзгляд
Снежные сказки
Лада Петрова
Вернисаж
Свет в темных красках
Художник Федор Савельев представил рязанцам свои аллегорические образы
Анна Добролежа
№ 10 (5297) от
20 января 2017
Архив номеров
В свежем номере
Зима – время творить
Подведены итоги областного конкурса «Рождественская сказка»
Комплексный подход
Губернатор Олег Ковалев провел совещание по результатам работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в 2016 году
Перспективный менеджер
Глава Рязани Владислав Фролов наградил директора ХК «Рязань»
Вклад в закрома Родины
Личным подсобными хозяйствам области, занимающимся производством молока, господдержка предоставляется в виде субсидий из областного бюджета
Все страны в гости к нам
XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов будет посвящен в Рязанской области предстоящий Татьянин день
Корни будущей профессии
Рязанские школьники больше узнали о специальностях своих предков
Неделя глазами экспертов
Жить и дышать свободно
С начала антитабачной кампании количество желающих отказаться от вредной привычки увеличилось
Бесценное «омолаживание»
Микрофинансовые организации ограничили в процентах
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru