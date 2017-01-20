Добро пожаловать!

Туристический поток в Рязанскую область растет

В период новогодних праздников регион посетили 14,5 тысячи туристов, об этом сообщает министерство культуры и туризма Рязанской области. В прошлом году новогодние каникулы были длиннее на два дня, и регион тогда посетили примерно 17 тысяч человек.

В этом году наблюдается рост туристического потока. В период новогодних праздников Рязанскую область посещали в среднем порядка 1800 туристов в день. В прошлом году этот показатель составил 1700 человек в день.

В целом в период прошедших новогодних каникул свыше 87 тысяч человек – туристов и жителей региона – побывали в музеях, монастырях, развлекательных и рекреационных комплексах области. Это на 7 тысяч человек больше, чем в прошлом году.

Увеличение туристического потока в областном минкульте связывают с тем, что в регионе растет число мест для рекреационного туризма (это катки, тюбинги, лыжные трассы и т.д.). Открываются новые базы отдыха с развитой инфраструктурой. Рекреационный туризм сегодня очень популярен, поэтому в прошедшие зимние каникулы загородные комплексы были загружены полностью.

– Люди едут целыми семьями, дружескими компаниями на природу, в лес, за активным отдыхом, – подчеркнула, комментируя увеличение турпотока в регион, заместитель министра культуры и туризма области Ольга Голева.

Туристическую привлекательность Рязанской области также обеспечивают музеи, которые, отвечая требованиям времени, стали предлагать разнообразные интерактивные программы. Гости имеют возможность выбрать, что им более интересно – посетить выставку, например, или принять участие в мастер-классе.

Гости в регион приезжают как организованными группами на автобусах, так и индивидуально, то есть своим ходом.

В качестве наиболее активных в плане развития туризма муниципалитетов Ольга Голева назвала города Рязань, Касимов, Скопин, а также Шацкий, Шиловский, Клепиковский и Рыбновский районы. Причем у каждого из муниципалитетов есть своя туристическая «изюминка». Шацкий район, например, является центром паломнического туризма, Скопин славится гончарным промыслом, а Касимов известен как город двух культур – русской и татарской.