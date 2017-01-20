Фестиваль равных возможностей

В Михайлове прошли спортивные соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

В соревнованиях, прошедших в спортивном комплексе «Метеор», участники состязались в таких видах спорта, как настольный теннис, армрестлинг, пауэрлифтинг (жим лежа), бочча, дартс, броски по кольцу, метание набивного мяча. Наибольшее количество первых мест в разных видах программы завоевали Татьяна Дунаева и Ксения Ильина. Среди юношей не было равных Даниилу Паку, участвовавшему практически во всех соревнованиях.

Недавно михайловский спорт­смен представлял Рязанскую область на Кубке России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Сочи Краснодарского края. Его соперниками были спортсмены из Республики Саха, Башкортостана, Тамбовской и Оренбургской областей. И хотя Даниил Пак не занял призового места, боролся он, по признанию тренера Ирины Антоновой, на достойном уровне, проявляя настоящий спортивный характер.

– К сожалению, были досадные ошибки в технике и в силовых расчетах, – сказал, делясь впечатлениями, Даниил. – Это мое первое выступление на таких серьезных соревнованиях. Друзья советуют не унывать, больше тренироваться и готовиться к региональным и всероссийским чемпионатам.

Соревнования с участием лиц, ограниченных в возможностях движения, проходят в Михайлове постоянно. Осенью прошлого года на базе Михайловского экономического колледжа-интерната, студентом которого является Даниил Пак, состоялся областной фестиваль инвалидов. По итогам соревнований михайловцы Алексей Лисовой, Владимир Кучин и Алексей Павлов были делегированы в Санкт-Петербург на Всероссийские соревнования «Кубок Петра I» и Кубок России по настольному теннису, где они блестяще проявили себя в одиночных разрядах. У ребят почетные призовые места. Тренирует их директор детско-юношеской спортивной школы «Метеор» Дмитрий Медведев.

– Спортсменов-инвалидов отличает воля к победе, упорство и горячее стремление заниматься спортом, – говорит Дмитрий Вячеславович. – Поэтому мы, административный и тренерский состав, стараемся сделать все, чтобы помочь нашим воспитанникам. Два раза в год у себя в спорт­школе проводим фестивали равных возможностей, где в честных состязаниях определяются сильнейшие и достойнейшие. Им и предстоит защищать спортивную честь Рязанской области.

Благодаря государственной программе «Доступная среда» в этом учреждении дополнительного образования созданы все необходимые условия для инвалидов и людей с ограниченными возможностями. При входе имеется пандус для колясочников, в бассейне сооружен ручной подъемник. Для перевозки инвалидов-колясочников есть специализированный автобус. Два года назад создан Адаптивный центр спортивной подготовки для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Тренерский коллектив готовит ребят к соревнованиям разного уровня. И результат не заставляет себя долго ждать – 23 спортсмена-инвалида приняли участие в 25 соревнованиях и заняли 101 призовое место. Тем, кто выполняет нормативы, присваивают звание «Мастер спорта России» и «Кандидат в мастера спорта». В этом году Алексей Лисовой стал мастером спорта, удостоверение кандидата в мастера спорта получил Алексей Павлов. Остальные ребята также имеют возможности для спортивного совершенствования. Поэтому недалек тот день, когда на спортивном паралимпийском небосклоне загорятся новые имена. И их впишут наши рязанские спортсмены!

Александр Федосеев