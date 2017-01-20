Областная общественно-политическая газета
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20 января 2017 года
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20.01.2017
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№10 (5297) |
Пятнадцатая полоса
Спорт
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Впереди – удар Лемана

Иван Алпатов впервые в истории рязанского бильярда стал обладателем серебряной медали первенства России
Впереди – удар Лемана

Ударом Лемана (при разбое пирамиды два крайних шара падают в угловые лузы, а биток откатывается назад), показанным в фильме «Классик» в исполнении актера Алексея Гуськова, юный рязанский бильярдист Иван Алпатов пока не обладает. Но у него есть все шансы научиться премудростям этого успешно развивающегося в последние годы в Рязани вида спорта.

Великолепная десятка

На первенстве России по бильярду среди юношей и девушек до 18 лет, прошедшем в Воронеже, Рязанскую область представляли 10 спортсменов: Илья и Иван Алпатовы, Михаил Богданов, Денис Казаков, Иван Королев, Даниил Локтионов, Роман Николаев, Даниил Свистунов, Арина Кривова и Валерия Малыгина.

После третьего дня соревнований борьбу продолжили уже шестеро рязанских бильярдистов. По итогам игр из команды выбыли Михаил Богданов, Даниил Локтионов, Иван Королев и Валерия Малыгина. Братья Иван и Илья Алпатовы без поражений вышли в систему олимпийского отбора (в спортивных соревнованиях – система розыгрыша, при которой участник выбывает из турнира после первого же проигрыша). Иван Алпатов одержал победу со счетом 4:1 над представителем команды Ханты-Мансийского автономного округа Шарифом Алимовым и затем выиграл 4:3 у Егора Дацюка из Пензы. Тем самым рязанец обеспечил себе выход в «олимпийку». Арина Кривова пробилась в «олимпийку» среди девушек до 16 лет и сыграла с уже небезызвестной в мире бильярда Александрой Беликовой из Воронежа. Но Александре, так же, как Даниилу Свистунову и Роману Николаеву, не удалось одолеть соперников в «плей-офф». В итоге Илья Алпатов занял 9-е место (все остальные дальше), а Иван Алпатов, сокрушая соперников на своем пути, благополучно дошел до финала.

Показал характер

Поначалу у Ивана были соперники среднего уровня, и он их легко одолевал. Первая серьезная победа пришлась на 5-й день соревнований. Рязанцу достался непростой соперник – 12-летний мастер спорта из Коврова Антон Виноградов. Специалисты считают, что выиграть у Антона практически невозможно. Играли до пяти побед. Когда Виноградов вел 4:1, ни у кого не оставалось сомнений, что он победит. Но вдруг Иван сосредоточился и стал один за другим отправлять шары в лузу. После счета 4:4 в контровой партии Иван забил шар с разбоя, а потом – еще несколько шаров. В итоге – победа, обеспечившая рязанцу «бронзу».

За второе место Алпатов играл с земляком Антона Виноградова – Егором Буслаевым из Владимира. Егор по возрасту старше Ивана, но это не помешало рязанцу обыграть соперника со счетом 5:2. В финале предстояла встреча с Константином Мишатиным из Хабаровска, но Ивану, к сожалению, на этом пришлось прервать серию беспроигрышных встреч.

– Второе место Ивана Алпатова на первенстве России мы расцениваем как несомненный успех всего рязанского бильярда, – комментирует выступление спортсмена вице-президент федерации бильярдного спорта Рязанской области Алексей Кузьмин. – Это выступление станет для нас стимулом в дальнейшем развитии вида спорта в Рязани и привлечет к нему еще большее внимание, прежде всего, молодых ребят. На сегодняшний день бильярдом в Рязани в двух спортивных школах «Фаворит» и «ЦСК» занимается более 500 человек. Мы также планируем, помимо почти еженедельных соревнований, чаще проводить мастер-классы с широким привлечением всех, кому интересен бильярд.

Интересуются дети, интересно и родителям. В поездке в Воронеж Илью и Ивана Алпатовых сопровождала их мама Жанна Анатольевна (журналист одной из местных телекомпаний).

– Для моих детей бильярд – это не просто любимый вид спорта, а занятие, которому они отдают все свободное время и много сил, – рассказывает Жанна Алпатова. – Бильярд их дисциплинирует, создает общие интересы, а главное – желание тянуться друг за другом. Мои сыновья радуются успехам, но я им всегда честно говорю свое мнение об игре. Бывает, порой обижаются, но это быстро проходит. Я очень довольна игрой Ивана в Воронеже, особенно, когда он встал за стол с Антоном Виноградовым. Честно говоря, в победу не верила. При счете 4:3 я ушла вниз и там плакала – слишком много эмоций потратила. А вот финальной игрой не довольна, о чем тут же, после награждения, сказала младшему сыну. В любом случае, желание работать и побеждать у детей есть, а это один из залогов спортивного успеха.

Впереди у рязанских бильярдистов чемпионат области, а в феврале – чемпионат России в Сочи. В нем будут участвовать уже взрослые спортсмены, а у Ивана Алпатова есть шанс своей бескомпромиссной игрой показать им, что и он вправе называть себя мужчиной. По крайней мере, если лет ему пока маловато, то желание показать красивую игру и победить вполне этому соответствует.

Статья опубликована в номере 10 (5297) от 20 января 2017 года
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