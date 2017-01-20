Областная общественно-политическая газета
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20 января 2017 года
№10 (5297)
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20.01.2017
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№10 (5297) |
Четырнадцатая полоса
Спорт
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На пути к громким победам

Рязанские лучники провели первый этап отбора на главные старты года
На пути к громким победам

Чемпионат и первенство города Рязани по стрельбе из лука состоялось в 50-й рязанской школе. Традиционно в январе у лучников проходят городские и областные соревнования, на которых формируется сборная области для участия в главных стартах года – чемпионате, Кубке и первенстве России, которое будет проводиться с 4 по 17 февраля в Орле, а также чемпионате и первенстве мира в марте.

– На российские соревнования в Орел мы выезжаем большим составом сборной, порядка 20 человек, – говорит вице-президент Рязанской федерации стрельбы из лука и арбалета Игорь Горшков. – По итогам этих соревнований будет отобрана команда для поездки на чемпионат и первенство мира, которые будут проходить в марте.

На прошедших первенстве и чемпионате Рязани спортсмены состязались в стрельбе по мишеням из классического и блочного лука. Победителями в классическом луке среди девушек, юношей, женщин и мужчин стали, соответственно, София Панюкова (РГДДТ), Евгений Спиридонов (ДЮСШ «Ника»), Екатерина Балашова (ЦСП РО, ДЮСШ «Фаворит») и Илья Комаров (ДЮСШ «Ника»). У «блочников» 1 место заняли среди женщин Вероника Санина (ДЮСШ «Витязь») и среди мужчин – Глеб Тузов (ДЮСШ «Ника»). Мастер спорта России Вероника Санина – победитель первенства Европы, а мастер спорта России Глеб Тузов – призер европейского первенства.

В абсолютном зачете по дисциплине «классический лук» на дистанции 12 метров 1 место заняла Дарина Луконина (ДЮСШ «Витязь»), 2 место у Даниила Костева (ДЮСШ «Ника») и на 3-м месте Алексей Табеев (ДЮСШ «Ника»). Дарина Луконина только начинает свой путь в стрельбе из лука. Бабушка Дарины Лукониной – Валентина Николаевна – сопровождает внучку на соревнования и считает, что стрельба из лука поможет сформировать девочке красивую фигуру и укрепить здоровье.

– Я первый год занимаюсь стрельбой из лука, – говорит Дарина Луконина. – Начинала с классического лука, а когда переходила на блочный, долго не могла его натянуть и едва не ушла из-за этого из спорт-школы, а как только все получилось, сомнения развеялись. Вначале просто ради интереса занималась, а сейчас мне понравилось и хочется дальше продвигаться, стремиться к победам. Сегодня были мои первые соревнования.

Дарине есть у кого учиться. Опытные тренеры – это само собой. Есть резервы не менее эффективные – сами ребята, среди которых много юных, но уже опытных спортсменов. В прошлом году на II Всероссийской летней Спартакиаде спортивных школ России, прошедшей в Рязани, «хозяева» заняли третье общекомандное место. Впереди Рязанской области только Забайкальский край и Республика Башкортостан. Такой традиционно сильный регион, как Москва, проиграл Рязани три очка, а не менее сильная Бурятия оказалась в турнирной таблице еще дальше.

В Рязанской федерации стрельбы из лука и арбалета успехи в развитии этого вида спорта потому хорошие, что здесь вдумчиво подходят к организации учебно-тренировочного и соревновательного процесса.

– Городские соревнования традиционно строятся по схеме привлечения максимального количества участников не только из Рязани, но и с районов области для того, чтобы спорт­смены, которые пришли в этом году или в конце прошлого учебного года, имели возможность получить соревновательный опыт с ведущими спортсменами региона, с членами сборной команды России, – говорит вице-президент Рязанской федерации стрельбы из лука и арбалета Игорь Горшков. – Это является определенным стимулом для того, чтобы их собственные результаты росли. Иногда бывает, что человек, попадая в окружение именитых спортсменов, дает результат, который он сам от себя не ожидал.

С 19 по 23 января 2017 года рязанским лучникам предстоит принять участие во втором этапе отбора – чемпионате и первенстве Рязанской области, после чего уже окончательно будет сформирован состав сборной региона для участия в чемпионате, Кубке и первенстве России.

В командном первенстве 1 место заняла ДЮСШ «Фаворит», на 2-м месте – ДЮСШ «Витязь» и на 3-м месте – ДЮСШ «Ника».

Статья опубликована в номере 10 (5297) от 20 января 2017 года
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